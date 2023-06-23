Bursa Osmangazi’de ‘Özbek’ esintisi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Özbekistan kültürünü tanıtma gecesinde Bursa’da yaşayan Özbekler, Bursalı vatandaşlara kültürünü tanıttı.BURSA (İGFA) - Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen ‘Özbekistan’dan Esintiler’programında ‘MOHI MAQOM’ grubu Özbekistan, düğününü canlandırdı. Özbekistan’ın düğünlerinde yaşanılan tüm gelenek ve görenekler Bursa’da düzenlenen gecede yaşatıldı.

Gecede düzenlenen gelin selamı merasiminde Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sahneye davet edilerek gelin tarafından selamlandı.

Ayrıca Başkan Dündar’a Özbekistan’ın yöresel kıyafetleri ‘Doppi’ ve ‘Belgo’ giydirilerek gelen konuklara şeker serpme merasimi yapıldı. BaşkanDündar, pişirilenÖzbek pilav kazanlarının başına geçerek geceye katılanlara elleriylepilavikrametti.Pilavdağıtımının ardından Özbekistan İstanbul Başkonsolosu AmirsaidAgzamxodjaev, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Özbek kültürü tanıtım sergisini gezdi. Geceyekatılan Bursa’da yaşayan Özbekistanlı vatandaşlar Harezm dansı eşliğinde eğlendi.

‘Özbekistan’dan Esintiler’ gecesine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra,Özbekistan İstanbul Başkonsolosu AmirsaidAgzamxodjaev, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Gökhan Dinçer, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, İL Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Özbekistan vatandaşları ve Bursalılar katıldı. Başkan Dündar, gecede gösteri yapan ve katkısı bulunan Özbekistanlı konuklara teşekkür belgesi verdi.

PANORAMA 1326 BURSA, DÜNYANIN BULUŞMA NOKTASI

Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar programda yaptığı konuşmada, Özbekistan,Kırgızistan, Kazakistan gibi Orta Asya toplumları ile hızla artan bir şekildediyalog içerisine girdiklerini belirterek, “Bu diyaloglar tabandan olduğu gibi devlet yönetimlerine kadar olumlu şekilde devam ediyor. Türk Devletleri Teşkilatının kurulması bundan sonraki süreçte bu bölgedeki devletlerin arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine kültürel faaliyetlerimizi tanımamıza önemli katkı sağlıyor. Osmangazi Belediyesi olarak Balkanlar’da olduğu gibi Orta Asya’da da çok sayıda kardeş belediyemiz var. Balkanlar’da Kosova, Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan, Orta Asya’dan ise Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Moğolistan’a kadar kardeşlerimiz bulunuyor. Bu devletlerle ilişkilerimiz çok güçlü şekilde devam ediyor. Bu ilişkileri daha da ilerleterek daha üst noktalara görüyoruz. Bursa’da yaşayan Özbekistanlı kardeşlerimizle bu güzel etkinliklerde buluşuyoruz. Dünyanın buluşma noktası olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde bir araya geldik. Özbekistanlı kardeşlerimiz kültürel zenginlerini bize tanıttılar. Bu güzel gece için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

TÜRK-ÖZBEK İLİŞKİLERİ EN PARLAK DÖNEMİNDE

Bursalılarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Özbekistan İstanbul Başkonsolosu AmirsaidAgzamxodjaev ise,“Mustafa Dündar Başkanımız ile yine bu salonda yaptığımız programda tanıştım. Başkanımızın destekleriyle Özbekistan kültürünü tanıtan etkinlikleri burada sürekli yapıyoruz. Bize verdiği destekler için başkanımızla gururduyuyor, kendisine teşekkür ediyorum. Özbekistan ve Türkiye ilişkileri günümüzde en parlak dönemini yaşıyor. Biz Bursa’yı yuvamız gibi kabul ediyor, Ankara’yı başkentimiz kadar seviyoruz. Düzenlenen gecede kültürümüzü en güzel şekilde tanıttık. Katılanlarda çok beğendi biz de çok mutlu olduk” diye konuştu.