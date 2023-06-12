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Bursa Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarıştı

YAŞAM 12.06.2023, 17:26
Bursa Osmangazi’de öğrenciler çevre için yarıştı

Atıkların doğru yöntemle toplanmasıyla ilgili çeşitli projeler hayata geçiren Osmangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ isimli geri dönüşüm yarışması kapsamında 1 ayda toplam 38 ton ambalaj atığı toplandı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlediği ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasında kazananlar belli oldu. Sukaypark Tesisleri’nde gerçekleşen ödül törenine Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kemalettin Gençer, Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

‘Yeniden Yeşil Bursa’ hedefiyle bugüne kadar 31 çevre projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, yeşili ve çevreyi koruyan, sağlıklı, temiz bir Bursa için ülkemizin en kapsamlı çevre projelerini ortaya koyuyoruz.

Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi’ne destek olmak adına geri dönüşüm seferberliği ilan ediyoruz. Atık Getirme Merkezi tebliğine göre Bursa’nın ilk 1’nci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni Demirtaş bölgesinde kurduk. İlk mobil atık getirme aracını 2013, ikinci mobil atık getirme aracını ise 2020 yılında hizmete aldık. Belediyemiz temizlik işleri filomuza, çevre dostu elektrikli araçlar kattık. Bu küçük ve işlevsel araçlar sayesinde hem doğanın korunmasına destek olup yakıt tasarrufu sağladık, hem de trafiğin yoğun olduğu çarşı bölgesinde çöp toplama hizmetini sorun olmaktan çıkardık. Yeni yerli ve milli aracımız TOGG, yine çevreyi düşünerek yapıldı” dedi.

“GELECEK SİZLERİN”

Çevre bilincinin okullarda aşılandığının altını çizen Başkan Dündar, “Tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ve E-Atık olarak nitelenen elektronik atıklar konusunda 2008 yılından bu yana başarılı çalışmalar yürüten tek belediye olduk. Böylece belediyemiz, İstanbul Elektrikli ve Elektronik Atık Zirvesinde ‘E-Atık Kahramanı’ ödülüne layık görüldü. Ayrıca 2020 yılında 5’nci grup (Aydınlatma ekipmanları) kategorisinde Türkiye ikinciliği başarısı elde ettik. Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ ve Atık Pil Toplama Yarışmaları’nı hayata geçirdi. Bu kapsamda 2021 yılında 2 bin 850 kilogram atık pil toplayarak Türkiye birincisi olduk. Bugüne kadar yaklaşık 132 bin 310 ton ambalaj atığı toplayarak 1 milyondan fazla yetişkin ağacı kesilmekten kurtardık. Gelecek, sizlerin. Geleceğe sizler sahip çıkacaksınız. Bizler de, çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise yarışmaya katılan tüm öğrencileri yürekten kutlayarak, bu seferberliğin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ‘Okullar Yarışıyor Çevre Kazanıyor’ yarışmasında dereceye giren Başaran İlkokulu’na birincilik, Nursel Çağlar Anadolu Lisesi’ne ikincilik, Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne üçüncülük ödüllerini takdim etti.

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