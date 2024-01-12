Bursa Osmangazi’de muhtarlar buluşması

Bursa'da Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarına özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verdi.BURSA (İGFA) -Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen Osmangazi Muhtarlar Buluşması’na, ilçede görev yapan 136 mahallenin muhtarı katıldı. Başkan Dündar ve Kaymakam Partal’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda; 5 yıllık bir dönemi daha geride bırakan muhtarlar, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ile onurlandırıldı.

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi’nin büyük bir aile olduğunun altını çizdi. Mutlu ve huzurlu aile içerisinde hep birlikte güzel ve başarılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden Başkan Dündar, "Sizlerin mahallenizdeki talepler, sorunlar, ihtiyaçlar ve teşekkürler bizlere ulaştı. Sizlerle sürekli irtibat halinde olduk. Yeni dönemde de herkesin yolu açık olsun. Sizlerin görüşleri, düşünceleri bizlere proje geliştirirken yol haritası oldu. Bursa’ya vizyon katan devasa projeleri çok önemsiyoruz. Ancak, asıl önemli olan mahallelerimizdeki günlük hizmetlerimiz. Karşılıklı iletişim sayesinde bu günlük hizmetleri başarılı bir şekilde yerine getirdik. hep birlikte güzel hizmetler yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

2019-2024 arasında göreve seçilen muhtarların bir dönemi daha tamamladığına dikkat çeken Osmangazi Kaymakamı Ali Partal ise, muhtarları sayesinde en ücra köşeye kadar unutulan ne varsa gördüklerini belirterek, "Vatandaşlar ile bizim aramızda köprü vazifesi görüyorlar. Bizler için çok değerlisiniz. Büyük Osmangazi ailesinde tek ses çıkıyor, o da hizmetin sesi. İnşallah, hep birlikte güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı da görevleri süresince kendilerine verdiği destekten dolayı Partal ve Dündar’a teşekkür etti.