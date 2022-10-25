Bursa Osmangazi’de Macaristan ezgileri yankılandı

Türk Dünyası Kültür Etkinlikleri kapsamında birbirinden farklı programlara imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak ‘Musica Historica’ konserine ev sahipliği yaptı.BURSA (İGFA) - Macar Milli Bayramı dolayısıyla Ördekli Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Musica Historica’ konserine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu’nun yanı sıra Osmangazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Gülşah Cebelli Öncel, Uludağ Üniversitesi TÜDAM Müdürü Doç. Dr. Erdem Özdemir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Musica Historica, konserde ilk olarak Balint Balassi eserleri ile anonim şarkılar seslendirerek, dinleyenleri 16 ve 17’nci yüzyıl Macaristan’ında müzik yolculuğuna çıkardı. Daha sonra 1578-1689 yılları Macar ve Orta Avrupa dans ezgilerinin yankılandığı konser, Ali Ufki el yazmalarından Mehter Müziği ve müzik arası kısa açıklamalarla son buldu.

Konser sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Cem Kürşad Hasanoğlu, konserde sahne alan sanatçılara çeşitli hediyeler vererek kutladı.