Bursa Osmangazi’de ihtiyaç sahipleri için ortak istişare

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına daha hızlı koşabilmek için paydaş kurumlarla istişare etti.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi ev sahipliğinde Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk Kızılay Bursa Şubesi ile Osmangazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan yetkililer katılım gösterdi.

Program kapsamında kurum yetkilileri; ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptıkları nakdi ve ayni yardımlardan bahsederken, aynı zamanda karşılıklı bilgi alışverişinin oldukça verimli olduğunu söyledi.

Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman ise özellikle hayata geçirdikleri ‘Belediyem Benimle’ ile birçok vatandaşın hayatına dokunduklarını belirtti.

İlçenin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ifade eden Yaman, “Bizler, vatandaşlarımız için erzaktan ekmek dağıtımına, eğitim desteğinden hijyen paketine, ikinci el kıyafetten hasta yardımlarına kadar her türlü sosyal desteği üstleniyoruz. Bunun yanı sıra 21 kurs merkezi olan OSMEK ile meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırırken, OKİM ile istihdama destek sağlıyoruz. BTSO ve İş-Kur işbirliğinde istihdama yönelik geliştirdiğimiz Osmangazi İstihdam Merkezi projesi ciddi anlamda ilgi gördü” dedi.

Osmangazi Belediyesi tarafından Demirtaş’ta inşa edilen Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin (BAREM) tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Sevcan Yaman, “200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere 500 kişiye sosyalleşme imkanı sağlayacak dev merkez, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Aynı zamanda ‘Sağlıklı Toplum, İçinde Sağlıklı Bireylerin Yetiştiği Ailelerle Mümkün Olur’ anlayışıyla faaliyete başlattığımız Emek Aile Rehberlik Merkezi’nden yıl boyunca 580 danışanımız faydalandı. Bizler, ayrıca ilçe sınırlarımızda yaşayan vatandaşlarımız için hasta nakil ve Cenaze Hizmetleri Birimimiz ile de yardımlar yapıyoruz. İnsanların hayatına dokunmak gerçekten çok kıymetli” diye konuştu.