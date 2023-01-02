Bursa Osmangazi’de Başkan Dündar gönülleri fethetti

Yoğun hizmet trafiğine rağmen göreve geldiği günden itibaren ev ve mahalle ziyaretlerini hiç aksatmayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Vatandaşlarımıza hizmet götürürken, gönül belediyeciliği bizim yol haritamız oluyor” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’ya değer katan örnek projelerin yanı sıra, sosyal belediyecilik çalışmalarına da önem veren Osmangazi Belediyesi, 2022 yılı içerisinde 48 bin 612 haneye ziyaret gerçekleştirirken, ihtiyaç sahibi vatandaşlara 17 bin 545 erzak paketi götürdü.

Somuncu Baba Gönül Fırını’nda pişirilen günlük 6 bin ekmek, vatandaşların sofrasında paylaşılırken; 157 bin 129 kişi de aşevlerinde ağırlandı.

Osmangazi’nin 136 mahallesinde yaptığı ev ziyaretleriyle vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Dündar, “Belediyeciliği rutin işlerden ibaret görmeyip gönül ve sosyal belediyecilik anlamında da kalplere dokunuyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak çok geniş yelpazede hizmet veriyoruz ama asıl amacımız gönül belediyeciliği. Gönüllerin şehri Osmangazi’de gönülden çalışıyor, gönüller yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği çözüm odaklı gönül belediyeciliği ilkesi ile gücümüzü aldığımız hemşehrilerimizin kapısını çalıyor, sıcak sohbetin tadına varıyoruz. Halkımızın talepleri, önerileri bizim için çok önemli. Her birini ayrı ayrı dinleyip, taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. İçilen demli bir çayda, paylaşılan sıcak çorbada hemşehrilerimizin yüzlerindeki tebessüm en büyük gücümüz. Hizmet önemli ama halkın gönlünü kazanmak daha önemli. Bir insanın gönlüne giremiyorsanız şehri inşa etmenin bir anlamı yok. 136 mahalledeki hemşehrilerimizle kocaman bir aileyiz.” dedi.

Geride kalan 14 yılda vatandaşlar ile aralarında güzel bir gönül bağı kurulduğunu kaydeden Başkan Dündar, “Cumhuriyetimizin 100. yılında da değişim ve döşümü hep birlikte sürdüreceğiz. Halkımızın bize verdiği emaneti, her şeyden üstün bilerek büyük titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni yılda da aynı bilinçle hareket ederek, gönül belediyeciliği anlayışıyla şehrimize değer katan projeleri hayata geçireceğiz. Sevinciyle, üzüntüsüyle hep birlikte büyük bir aileyiz. 2023 yılının ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.