Bursa Osmangazi’de Başkan Dündar'dan liselilere nasihat

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk gününde, Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde düzenlenen törene katılarak, öğrenci ve öğretmenlerin ilk ders heyecanına ortak oldu. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Başkan Dündar, “Teknoloji sizi kullanmasın, siz onu kullanın" dedi.BURSA (İGFA) -Hayırsever iş insanı Şükrü Şankaya tarafından yaptırılarak 1996 yılında Bursa’ya kazandırılan Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi’nde düzenlenen yeni eğitim öğretim yılı başlangıç törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birlikte Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler, okul müdürü, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.



Deprem riskine karşı güçlendirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle bir yıl kapalı kalan okulun bahçesinde düzenlenen törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Nüfusu bir milyona yaklaşan ilçemizde bulunan 254 okulumuzda 167 bin öğrencimiz eğitim alıyor. Osmangazi Belediyesi olarak bizler, okullarımızın tamamına hizmet götürüyoruz. Bazılarında boya, badana ve tadilat çalışmaları yaptık, bazılarına ise derslik, spor sahası, çevre duvarı ve bahçe düzenlemeleri ile destek olduk. İlçemize 3 adet sıfırdan okul kazandırdık. Çocuklarımızın eğitimine katkı sağlamak, onların başarılarını artırmak için bugüne kadar yaklaşık 125 milyon lira gibi ciddi bir kaynak kullandık” dedi.

Konuşmasında, başarının sadece teorik eğitimi tamamlayıp üniversiteyi kazanmak olmadığına dikkat çeken Başkan Dündar, teknolojide yaşanan gelişmelerin gençleri çalışmaktan alı koymamasını isteyerek, "Özellikle sosyal medya denilen mecraya fazla kapılmayın. Onlar bizi değil, biz onları kullanalım. Teknolojinin bizi hedeflerimizden uzaklaştırmasına izin vermeyelim. Allah, tüm çocuklarımıza zihin açıklığı versin. Geleceğiniz aydınlık olsun. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize, yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum” dedi.

Konuşmalar sonrasında öğrenci ve öğretmenler, 2022-20023 Eğitim Öğretim Yılının ilk dersi için sınıflarına geçti. Başkan Mustafa Dündar da öğretmenler odasında sohbet ettiği Okul Müdürü Yeşim Ömeroğlu Ünlü ve okulda görev yapan öğretmenlere günün anısına kalem hediye etti.

Okuldaki sınıfları da ziyaret eden Başkan Dündar, öğrencilerin ilk ders heyecanlarına ortak olarak eğitim seti hediye etti.