Bursa Osmangazi’de Balkan coşkusu açık havaya sığmadı

Osmangazi Belediyesi’nin Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğiyle birlikte düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali binlerce Bursalıya unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - Bu yıl 17’incisi Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda ücretsiz şekilde düzenlenen festivalde, Kosova Ansambli Zerii Kosoves Fushe Kosove, Sırbistan SHKA JehonaTerrnovc, Kuzey Makedonya Kumanova AKV Bajram Shabani, Tuz Montenegro SHKA KohaNga Dinosha Halk Dansları toplulukları gösteri sunarken, Bursalı sanatçı Rumeli Semih ise verdiği konserle büyük bir coşku yaşattı.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran Bursalılar düzenlenen etkinlikte unutulmaz bir gece yaşadı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, büyük bir coşkunun yaşandığını gecede sahneye çıkarak sanatçıların oyunlarına eşlik etti.

Düzenlenen festivale Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Mersin, önceki dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Celal Yalçın ve Bursalı vatandaşlar katıldı. Halk dansları gösterisini ve konseri büyük bir keyifle izleyen vatandalar, başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar olmak üzere gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bu yıl 17’incisi düzenlenen Uluslararası Balkan Festivali’nde bir araya geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,“Bu festivali 17 yıldır sürdürebilmek büyük bir başarı. Bu kadar uzun süredir böylesine güzel festivalidüzenleyen başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Festival coşkusu Kemerçeşme ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek konserlerle devam edecek.Bu coşkuyu yaşayacağız ki, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Sanatçımız Rumeli Semih ve halk dansları topluluklarına Bu geceye renk kattıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da yaptığı konuşmada, “Bu güzel ve anlamlı gecede emekleri olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.