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Bursa Osmangazi’de atıklar sanat eserine dönüştü

YAŞAM 24.11.2023, 09:16
Bursa Osmangazi’de atıklar sanat eserine dönüştü

Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından toplanan geri dönüştürebilir atıklar liseli öğrenciler tarafından sanat eserine dönüştürüldü.BURSA (İGFA) -“Ambalajlar” teması ile düzenlenen 18-26 KasımAvrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında Osmangazi Belediyesi ve Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, ortaklaşa bir çalışmayla ambalaj atıklarından sergi açtı. Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü merkezlerinde toplanan geri dönüştürülebilir atıklarla Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, masa, sandalye, duvar süslemeleri, kitaplık ve Osmanlı sultanlarının portre resimlerini yaptı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen “Atıktan Sanata” isimli serginin açılışına; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Zeki Yaslaş, öğrenci ve öğretmenleri ile vatandaşlar katıldı.

Açılışın ardından sergiyi gezen vatandaşlar liseli öğrencilerin geri dönüştürebilir atıklardan yaptığı her biri sanat eseri ürünlere hayran kaldı. Sergide sergilenen eserler dünyanın dört bir yanından gelip Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören öğrenciler tarafından yapıldı.

Osmangazi Belediyesi Atık Getirme Merkezi’nde 2009-2023 yılları arasında 110 bin 446 ton ambalaj atığı, 90 ton atık pil, 884 ton bitkisel atık yağ, 157 ton E-Atık, 6 bin 242 kilo atık floresan lamba, bin 337 kilo atık ilaç, 13 bin 500 ton ÖTL ve 2 bin 416 ton atık giysi toplandı. Bu toplanan atıklarla birlikte 1 Milyon 72 bin adet ağacın kesilmesini, 884 milyon metreküp (13 tane Doğancı ve Nilüfer Barajı kadar) suyun kirlenmesini, 6 bin 480 dönüm tarım arazisinin kirlenmesini ve 157 ton elektronik atık toplayarak tehlikeli atıkların doğaya karışmasının önüne geçildi.

Düzenlenen sergide konuşan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, “Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi,öğrencilerinin ambalaj atıklarından yaptıkları eserler Panorama 1326 Fetih Müzemizde sergilenmektedir. Tüm vatandaşlarımızı geri dönüşüm üzerine kurulan “Atıktan Sanata” sergimize ziyarete bekleriz” dedi.

Geri dönüştürülebilir atıkları sanat eserine dönüştürdüklerini ifade eden Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de “Osmangazi Belediyesi ile ortak bir çalışma yürüterek merkezlerde toplanan atıkları alarak bunlardan çeşitli eserler ortaya çıkarttık. Burada amacımız geri dönüşebilen atıkların tekrardan kullanılabilir hale gelmesi, çevrenin daha az kirlenmesi amaçlanarak insanların bu konuda bilinçlenmesini sağlamaktı. Yaptığımız eserler açtığımız sergide ziyaret açıldı. Sergiyi ziyaret edenler yaptığımız eserlere hayran kaldı” diye konuştu.

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