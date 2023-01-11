Bursa Osmangazi’de 7 bine yakın çiftin nikâh kıyıldı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 2022 yılında toplam 6 bin 856 çiftin evliliğe adım atışına şahitlik etti. 491 yabancı uyruklu çift de mutluluğa Osmangazi’de ‘Evet’ dedi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Nikâh Dairesi tarafından 2022 yılında toplam 6 bin 856 çiftin nikâhı kıyıldı. Yabancı uyruklu çiftlerin de evlenmek için tercih ettiği adres Osmangazi Belediyesi Merinos Nikâh Dairesi oldu.

Çeşitli ülkelerden Bursa’ya gelen gelin ve damatlar mutluluğa ilk adımlarını Osmangazi’de attı. Yıl içerisinde, hem gelin hem damadın yabancı olduğu 491 çiftin yanı sıra damatların yabancı, gelinlerin Türk olduğu 66 çift ile gelinlerin yabancı, erkeklerin Türk olduğu 254 çift, evliliğe Osmangazi’de adım attı. Zaman zaman nikâh törenlerine katılarak çiftlerin nikâhlarını kıyan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tüm çiftlere mutlu ve huzurlu bir evlilik hayatı diledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022 yılında 6 bin 856 çiftin aile olmasına vesile olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade ederek, “Vatandaşlarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olmaktan mutluyuz. Genç çiftlerimizin birbirlerine olan sevgi ve saygıları hiç eksik olmasın. Evlenen çiftlerimizi tebrik eder mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür dilerim.” dedi.