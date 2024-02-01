Bursa Osmangazi yerelde Türkiye’ye örnek oluyor

Konya Karatay Belediyesi yetkilileri, ziyaret ettikleri Osmangazi Belediyesi Demirtaş Atık Merkezi’ne hayran kaldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin çevreyi korumak, yeşili çoğaltmak ve temiz bir gelecek bırakmak için hayata geçirdiği Atık Getirme Merkezi, 5 bin metre kare alanda 14 ayrı kategoride atıkları ayrıştırarak ekonomiye kazandırıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin açtığı tesis, Türkiye’deki farklı belediyeler tarafından ziyaret edilerek çalışma modeli örnek alınıyor. Tesisin çalışma modelini görmek ve bilgi almak için Konya Karatay Belediyesi yetkilileri tesise inceleme gezisinde bulundu. Tesisi ziyaret eden misafir belediye personeline ilk olarak Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun tarafından tesisin çalışma modeli ve çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra tesis gezdirilerek verilen hizmet ve yapılan çalışmaları yerinde anlatıldı.Konya Karatay Belediyesi yetkilileri gezdikleri tesisi çok beğendiklerini ifade ederek buradaki çalışma modelinin kendilerine örnek olacağını söyledi.

Bursa’daki atıkları dönüştürerek ekonomiye kazandırdıklarını ifade eden Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, ”Konya Karatay Belediyesi’nden Müdürlüğümüzün bünyesinde hizmet veren Birinci Sınıf Atık Getirme Tesisine teknik gezi düzenlendi. Bu gezide yaptığımız çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Karatay Belediyesi yetkililerine tesisimizi gezdirerek tesisimizde bulunan 14 ayrı noktada topladığımız atıklarını bulunduğu alanda incelemeler yaptık. Çok faydalı ve teknik bir gezi düzenlemiş olduk” dedi.