Son Dakika

Bursa Osmangazi'ye Bulgaristan'dan bir kardeş daha

YAŞAM 07.11.2022, 14:16
Bursa Osmangazi'ye Bulgaristan'dan bir kardeş daha

Bursa'da Osmangazi Belediyesi,Bulgaristan’ın Sarnitsa Belediyesiile dostluk ve işbirliğini geliştirmek için, karşılıklı iyi niyet protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Omurtag, Kırcaali ve Lofça’dan sonra Bulgaristan’ın Sarnitsa şehri ile de kardeş şehir olmak için karşılıklı bir iyi niyet protokolü imzaladı.

Kardeş şehir olma yolunda imzalanan iyi niyet protokolünün imza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, belediye olarak Balkan coğrafyasındaki ülkelerin tamamına yakınıyla karşılıklı işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova ve Bosna Hersek’te birçok kardeş belediyeleri olduğunu belirten Başkan Dündar, “Osmangazi’de, çok sayıda Bulgaristan kökenli Türk hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla, Bulgaristan ile olan diyaloglarımız oldukça güçlü. Karşılıklı sosyal ve kültürel etkinliklerimiz oluyor. Sarnitsa Belediyesi ile de diyalog içerisindeyiz. Sizlerin sıcakkanlılığınızve misafirperverliğinizi biliyoruz. Omurtag, Kırcaali ve Lofça’dan sonra Sarnitsa ile de kardeş şehir olmak için imzaladığımız iyi niyet protokolünün, kısa sürede meclise sunup kardeşlik protokolünü imzalamak istiyoruz.” diye konuştu.

Bulgaristan’ın Sarnitsa Belediye Başkanı Nebi Bozov, sıcak ve samimi karşılamalarından dolayı Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Son yıllarda Türkiye’nin Balkan ülkelerine olan desteğinin artarak devam ettiğini belirten Bozov, “Osmangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz Ramazan ayında verdiği iftar yemeği, bölge halkımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bunun için şahsım ve halkımız adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok güzel bir atmosfer yakaladık. Yaşadığımız Rodop bölgesinde belki Türkçe bilmiyoruz ancak, Müslüman kültürümüzü kaybetmedik. Sizler de çok güzel bir misyon üstlendiniz. Bu güzelliklerin artarak devam etmesini diliyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum, çok heyecanlıyım” dedi.Sarnitsa’nınBulgaristan’nın en hızlı gelişen şehirlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Nebi Bozov, “Osmangazi Belediyesi ile başta turizm olmak üzere ekonomik ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı işbirliği yaparak, Osmangazi’nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Sizlerden öğrenecek çok şeyimiz var” diye konuştu.

Karşılıklı imzalanan iyi niyet protokolü öncesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni gezen Bulgaristan heyeti, müzeye hayran kaldı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın refakat ettiği müze ziyaretine katılan, Bulgaristan’ın en genç milletvekili Nebiye İsmet Kabak, müzenin sahip olduğu atmosfer ve görüntüsünden büyülendiğini söyledi.

Yorumlar (0)
16
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 11 26
2. Galatasaray 12 24
3. Başakşehir 11 23
4. Adana Demirspor 12 23
5. Kayserispor 13 23
6. Beşiktaş 13 22
7. Trabzonspor 12 22
8. Konyaspor 13 21
9. Antalyaspor 12 16
10. Alanyaspor 13 16
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kasımpaşa 13 15
13. Karagümrük 12 12
14. Ankaragücü 12 12
15. Giresunspor 12 12
16. Sivasspor 12 10
17. Hatayspor 11 10
18. İstanbulspor 12 8
19. Ümraniye 12 6
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 27
2. Bodrumspor 11 21
3. Keçiörengücü 11 21
4. Samsunspor 12 20
5. Boluspor 11 19
6. Manisa FK 11 19
7. Rizespor 11 18
8. Pendikspor 11 18
9. Bandırmaspor 11 15
10. Sakaryaspor 12 15
11. Adanaspor 12 14
12. Göztepe 11 14
13. Tuzlaspor 11 12
14. Altay 12 12
15. Altınordu 11 12
16. Ö.K Yeni Malatya 12 10
17. Erzurumspor 11 10
18. Gençlerbirliği 11 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 13 34
2. M.City 13 32
3. Newcastle 14 27
4. Tottenham 14 26
5. M. United 13 23
6. Brighton 13 21
7. Chelsea 13 21
8. Liverpool 13 19
9. Fulham 14 19
10. Crystal Palace 13 19
11. Brentford 14 16
12. Leeds United 13 15
13. Aston Villa 14 15
14. Leicester City 14 14
15. West Ham United 14 14
16. Everton 14 14
17. Bournemouth 14 13
18. Southampton 14 12
19. Wolves 14 10
20. Nottingham Forest 14 10
Takımlar O P
1. Barcelona 13 34
2. Real Madrid 12 32
3. Atletico Madrid 13 24
4. Real Betis 13 24
5. Osasuna 13 23
6. Real Sociedad 13 23
7. Athletic Bilbao 13 21
8. Villarreal 13 18
9. Rayo Vallecano 12 18
10. Real Valladolid 13 17
11. Valencia 13 16
12. Mallorca 13 16
13. Getafe 13 14
14. Girona 13 13
15. Almeria 13 13
16. Espanyol 13 12
17. Sevilla 13 11
18. Celta Vigo 13 11
19. Cadiz 13 11
20. Elche 13 4