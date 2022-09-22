Bursa Osmangazi'ye bir kardeş daha geliyor

Busa'da Osmangazi Belediyesi ile Tacikistan’ın Dangara Belediyesi, dostluk ve işbirliğini geliştirmek için karşılıklı iyi niyet protokolü imzaladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Bursa’ya değer katan hizmetlerinin yanı sıra gönül coğrafyası ile de sosyal ve kültürel işbirliğini sürdürüyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Orta Asya’da yer alan Türk devletlerinden Tacikistan’ın 5 bölgesinden biri olan Khatlon bölgesinin en büyük şehri olan Dangara Belediyesi ile ilişkilerin geliştirilmesi için iyi niyet protokolü imzaladı. Ticari ve ekonomik işbirliği için Bursa’da temaslarda bulunan Tacikistan heyeti, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı ziyaret ederek, tecrübelerinden faydalanmayı istediklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 7 bin yıllık tarihi geçmişe sahip üreten, gelişen, tarım ve sanayi şehri Bursa’da Osmangazi’nin 1 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

ADRİYATİK’TEN ÇİN SEDDİ’NE KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ

Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın merkezinde tarihi mirasın korunmasından kentsel dönüşüme, ulaşımdan çevreye kadar pek çok alanda ciddi projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Dündar, “Osmangazi, Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Kafkaslar’dan ve Anadolu’nun her bölgesinden göç alan ve hızlı büyüyen bir şehir. Dolayısıyla, bu çeşitlilik dış ilişkilerimize de yansıyor. Osmangazi Belediyesi olarak Avrupa Birliği nezdinde kurulan yerel yönetimlerle ilgili uluslararası tüm oluşumlarda yer alıyoruz. Osmangazi olarak Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar olan geniş bir coğrafyada 25 kardeş şehrimiz var. Moğolistan’ın Arkghangay, İsveç’in Umea, Filistin’in BeytHanoun, Almanya’nın Lahndill şehirleri kardeş şehirlerimizden bazıları. Kardeş şehirlerimizle karşılıklı sosyal ve kültürel işbirliklerimiz oluyor. Özbekistan, Kırgızistan ve Kazakistan’la da ilişkilerimiz oldukça iyi. Bugünden itibaren de Tacikistan’la karşılıklı ilişkilerimizi geliştirmek için önemli bir adım atıyoruz. İmzaladığımız iyi niyet anlaşmasını, kısa süre içerisinde kardeş şehir protokolü ile de pekiştirmek istiyoruz” dedi.

Tacikistan’ın Dangara Belediye Başkanı İslomiddinKhayriddin de sıcak ve samimi karşılamadan dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek kendi bölgeleri ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Tacikistan’ın en büyük bölgelerinden Khatlon bölgesinde 26 şehir ve 3 milyon 600 bin nüfus bulunduğunu ve bölgenin geçim kaynağının tarım olduğuna dikkat çeken Khayriddin, “Dangara, Khatlonbölgesinin en gelişmiş şehirlerinden biri. Yaklaşık 200 bin nüfusumuz var. Sanayimiz tekstil ağırlıklı. Bursa’nın da tekstil konusunda gelişmiş bir sanayi altyapısına sahip olduğunu biliyoruz. Heyetimizde yer alan iş adamlarımız, yaptıkları görüşmelerde karşılıklı işbirliğini geliştirmek için çeşitli iyi niyet anlaşmaları da gerçekleştirdi. Bursa’nın bu tecrübelerinden faydalanmak, Dangara ile Bursa arasında sosyal, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için imzaladığımız iyi niyet ve işbirliği protokolünü en kısa sürede kardeş şehir protokolü ile pekiştirmek istiyoruz. Osmangazi Belediyesi’nin de yaptığı örnek çalışmaları yerinde görmek bizleri ayrıca mutlu etti” diye konuştu.

Tacikistan Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gullov ise yaptığı konuşmada,Dangarave Osmangazi Belediyeleri arasında imzalanan iyi niyet ve işbirliği protokolünün iki ülke ilişkileri açısından çok önemli olduğuna dikkat çekti.