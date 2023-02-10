Bursa Osmangazi tüm gücüyle depremzedelerin yanında

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin hemen ardından tüm imkanlarını seferber eden Osmangazi Belediyesi, arama kurtarma ekipleriyle, iş makineleriyle, sıcak yemek ikramlarıyla ve yardım TIR’ları ile depremzede vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından tüm imkanlarıyla yardım seferberliğine katılan Osmangazi Belediyesi, deprem sabahının ilk ışıklarıyla birlikte 38 kişilik Osmangazi Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekiplerini bölgeye gönderdi.

Osmangazili ekipler, 2 kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı. Osmangazili ekipler, tüm ülkeyi mutlu edecek haberler verebilmek adına bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını canla başla sürdürüyor.

Afet bölgesine peş peşe araç ve ekip sevkiyatı gerçekleştiren ve 334 personeli depremzedelere destek olmak adına bölgeye gönderen Osmangazi Belediyesi, afet bölgesindeki iş makinesi ihtiyacına cevap vermek adına 30 iş makinesini de deprem bölgesindeki kentlere sevk etti.

Osmangazi Belediyesi’nin ikram çadırları da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. Ekipler, sıcak yemek ikramıyla zor günlerinde depremzede vatandaşların yanında oluyor. Belediye ekipleri tarafından depremzedeler için kurulan güvenli alanlarda her gün 2 bin kişilik sıcak yemek, depremden etkilenen bölgelerde depremzede vatandaşlara dağıtılıyor.

Osmangazi Belediyesi’nin deprem bölgesi için başlattığı yardım kampanyası da her gün büyüyerek devam ediyor. Bugüne kadar kullanılmamış kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen malzemesinin yer aldığı 14 adet yardım TIR’ı bölgeye gönderildi. Yardım malzemeleri, bölgedeki depremzedelere ulaştırıldı.

“ŞİMDİ BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI”

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. ‘Şimdi birlik ve beraberlik zamanı’ diyen Başkan Dündar, “Deprem haberini alır almaz tüm imkanlarımız ile depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimizle, iş makinelerimizle, yardımlarımızla ve yiyecek desteğimizle depremzede vatandaşlarımıza destek olabilirsek, onlara biraz olsun güç verebilirsek, içlerini ısıtabilirsek ne mutlu bize. Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere Allah güç kuvvet versin. İnşallah çok daha fazla canımız enkaz altından kurtarılır. Allah bir daha böyle büyük felaketler, böyle büyük acılar yaşatmasın inşallah” dedi.