Bursa Osmangazi öğrencilerden yürekleri ısıtan yardım

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi, Özel Bursa Arena Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileriyle önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.BURSA (İGFA) - Yoksullara Yardım Haftası kapsamında farkındalık oluşturan Özel Bursa Arena Anadolu ve Fen Lisesi öğrencileri, Osmangazi Belediyesi tarafından her gün ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verilen çorba dağıtımına katkıda bulundu. Soğanlı Kültür Merkezi ile Somuncu Baba Evi’nin günlük çorba giderlerini karşılayan gençler, elleriyle dağıttıkları çorbalar ile vatandaşların kalplerine dokundu.

Öğrencilerin bilinçlenmesi adına diğer okulların da benzer kampanyalar düzenlemesini ve ihtiyaç sahiplerine destekte bulunmasını temenni eden Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, “Her gün iki farklı noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza çorba dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Çorba dağıtımına güne erken başlayan esnafımızın yanı sıra işçilerimiz ve bölgede bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Böylesine önemli bir haftaya kayıtsız kalmayan Özel Bursa Arena Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerimizi yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Özel Bursa Arena Anadolu ve Fen Lisesi Müdür Yardımcısı Belgin Çetinel ise kampanyaya destek verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür ederek, öğrencilerinin oldukça mutlu olduğunu vurguladı.