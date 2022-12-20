Son Dakika

Bursa Osmangazi'nin sevgisi sınır tanımadı

YAŞAM 20.12.2022, 17:14
Bursa Osmangazi'nin sevgisi sınır tanımadı

Şırnak Silopi’ye bağlı Çardaklı Köyü’ndeki ortaokulda görev yapan Leyla öğretmenin, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sevinç çığlıklarına dönüştü.BURSA (İGFA) - Yerli malı haftasında öğrencileri için sosyal medya üzerinden çağrı yapan Leyla öğretmenin bu çağrısına duyarsız kalmayan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın meşhur kestane şekeri ile kalem, not defteri ve Bursaspor formalarından oluşan hediye paketlerini göndererek 150 çocuğa büyük bir mutluluk yaşattı.

Toplumda tutumluluk bilincinin oluşması için her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Yerli Malı Haftası’nda, Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Bursa Osmangazi Belediyesi arasında gönül köprüsü kuruldu.

Silopi ilçesine bağlı Çardaklı Köyü’ndeki ortaokulda görev yapan Leyla Sulhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; “Merhaba sevgili Osmangazi Belediyesi. Ben Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Çardaklı köyünde öğretmenlik yapıyorum. Yerli Malı haftasında miniklerimize ülkemizin çeşitli lezzetlerinden tattırmak istiyorum. Kestane şekeriyle meşhur olan Bursa’dan bu konuda destek bekliyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN “BURSA” COŞKUSU

Leyla öğretmenin bu mesajına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tabi ki Leyla Öğretmenim, seve seve” diye cevap verdikten sonra öğretmenle iletişime geçildi. 150 öğrencinin bulunduğu okula, içerisinde kestane şekerinin yanı sıra kırtasiye malzemesi ve Bursaspor formalarından oluşan hediye kolileri hazırlanarak gönderildi. Öğretmen Leyla Sulhan, yerli malı haftası kutlamaları için okulda düzenlenen etkinlikte, gönderilen hediye kolilerini sınıfta öğrencileri ile birlikte açarak, onlara büyük bir sürpriz yaptı. Leyla öğretmenlerinin yaptığı bu sürpriz karşısında sevinç çığlıkları atan çocuklar, kestane şekeri, kalem, not defteri ve koliden çıkan Bursaspor formalarını büyük bir sevinçle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı cevapsız bırakmadığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür eden Leyla Sulhan ise, "Bugün Şırnak, Silopi Çardaklı köyü ile Osmangazi arasında çok güçlü bir gönül köprüsü kurulmuş oldu. Bana, öğrencilerime ve tüm köy halkına bu mutluluğu yaşattığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.  

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4