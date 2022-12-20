Bursa Osmangazi'nin sevgisi sınır tanımadı

Şırnak Silopi’ye bağlı Çardaklı Köyü’ndeki ortaokulda görev yapan Leyla öğretmenin, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı sevinç çığlıklarına dönüştü.BURSA (İGFA) - Yerli malı haftasında öğrencileri için sosyal medya üzerinden çağrı yapan Leyla öğretmenin bu çağrısına duyarsız kalmayan Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın meşhur kestane şekeri ile kalem, not defteri ve Bursaspor formalarından oluşan hediye paketlerini göndererek 150 çocuğa büyük bir mutluluk yaşattı.

Toplumda tutumluluk bilincinin oluşması için her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ‘Yerli Malı Haftası’nda, Şırnak’ın Silopi ilçesi ile Bursa Osmangazi Belediyesi arasında gönül köprüsü kuruldu.

Silopi ilçesine bağlı Çardaklı Köyü’ndeki ortaokulda görev yapan Leyla Sulhan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; “Merhaba sevgili Osmangazi Belediyesi. Ben Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Çardaklı köyünde öğretmenlik yapıyorum. Yerli Malı haftasında miniklerimize ülkemizin çeşitli lezzetlerinden tattırmak istiyorum. Kestane şekeriyle meşhur olan Bursa’dan bu konuda destek bekliyoruz. Yardımcı olursanız sevinirim” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN “BURSA” COŞKUSU

Leyla öğretmenin bu mesajına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Tabi ki Leyla Öğretmenim, seve seve” diye cevap verdikten sonra öğretmenle iletişime geçildi. 150 öğrencinin bulunduğu okula, içerisinde kestane şekerinin yanı sıra kırtasiye malzemesi ve Bursaspor formalarından oluşan hediye kolileri hazırlanarak gönderildi. Öğretmen Leyla Sulhan, yerli malı haftası kutlamaları için okulda düzenlenen etkinlikte, gönderilen hediye kolilerini sınıfta öğrencileri ile birlikte açarak, onlara büyük bir sürpriz yaptı. Leyla öğretmenlerinin yaptığı bu sürpriz karşısında sevinç çığlıkları atan çocuklar, kestane şekeri, kalem, not defteri ve koliden çıkan Bursaspor formalarını büyük bir sevinçle paylaştı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyı cevapsız bırakmadığı için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür eden Leyla Sulhan ise, "Bugün Şırnak, Silopi Çardaklı köyü ile Osmangazi arasında çok güçlü bir gönül köprüsü kurulmuş oldu. Bana, öğrencilerime ve tüm köy halkına bu mutluluğu yaşattığı için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.