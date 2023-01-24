Bursa Osmangazi'nin 'Bilgi Evi'den renkli sergi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından ilköğretim çağındaki çocukların eğitimlerine destek vermek amacıyla kurulan Emek Bilgi Evi’nden faydalanan öğrenciler, resim alanındaki yeteneklerini sergiledi.BURSA (İGFA) - Emek Bilgi Evi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen dönem sonu sergisine Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’in yanı sıra Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Tamer Balaban, öğretmenler ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Seferler, eğitim alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’ye örnek olduklarını belirterek çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeleri devam ettireceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, öğrencilerin el emeği göz nuru yaptıkları kara kalem, sulu boya ve kuru boya resimleri tek tek inceledi. Minik öğrencilerin el emeğiyle hazırlanan toplam 300 eserin yer aldığı sergi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.