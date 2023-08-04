Bursa Osmangazi, manevi değerleri Balkanlar'da yaşatıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlediği toplu sünnet şöleninde, 100 çocuk erkekliğe ilk adımı attı. Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu işbirliğinde düzenlenen sünnet şölenin yanı sıra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Filibe Muradiye Camii önünde aşure ikramında bulundu.BULGARİSTAN (İGFA) - Balkanlar’daki ecdat yadigârı topraklarda yaşayan soydaşlar ile bağlarını her geçen gün güçlendiren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği sosyal ve kültürel etkinlikler ile manevi değerlerin yaşatılmasını sağlıyor.

Bulgaristan’ın Filibe kentinde Filibe Başkonsolosluğu ile ortaklaşa düzenlenen toplu sünnet şöleninde 100 çocuk sünnet olurken, soydaşlar Başkan Dündar’a büyük ilgi gösterdi.

Sünnet şölenine Bşakan Dündar’ın yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Filibe Merkez Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çalışkan, Filibe Müftü Yardımcısı Osman Osman ile çevre illerden gelen soydaşlar katıldı. Başkan Dündar, sünnet olan çocuklara Bursaspor forması ve çeşitli hediyeler verdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bursa’daki akrabalarınızdan, kardeşlerinizden kucak dolusu selam getirdik. Bu toprakları da biz kendi öz vatanımızdan ayrı görmüyoruz. Her fırsatta buradaki soydaşlarımızla bir araya geliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak Balkanlar’dan Kafkaslar ve Orta Asya’ya kadar geniş bir gönül coğrafyasında kardeşlerimiz var. Balkanlar, bizlere Osmanlı’nın mirası. Buradaki kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Geleneklerimizin buralarda da yaşatılması için gayret gösteriyoruz. Bu yıl Filibe’de 100 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Rabbim, başka mürüvvetlerini de göstersin inşallah. Sünnet şölenimiz hayırlı olsun.” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü de Başkan Dündar’a teşekkür ederek, “Filibe ve civarında düzenlediğimiz etkinliklere destek veren Osmangazi Belediyemize çok teşekkür ediyoruz. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması nedeniyle bu yılki etkinliklerimiz daha da anlamlı hale geldi. Bu etkinliğimize destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Filibe Merkez Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Çalışkan da sünnet şölenine katkılarından dolayı Osmangazi Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Kur’an-ı kerim tilaveti ve okunan dualar ile 100 çocuk erkekliğe ilk adımı atarken, aileler Başkan Dündar’a teşekkür ederek tüm Bursa halkına selam gönderdi.

CUMA SONRASI AŞURE İKRAMI

Başkan Dündar, sünnet şöleninin ardından Filibe Muradiye Camii’nde kılınan cuma namazının ardından aşure ikramında bulundu. Filibe Bölge Müftülüğü ve Muradiye Camii Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen programda Başkan Dündar, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ile birlikte kazanların başına geçerek aşure dağıttı.

Başkan Dündar, Bulgaristan programı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’yü de makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.