Bursa Osmangazi'den Zeki Müren'e vefa gecesi

Türk Müziği’nin Sanat Güneşi Zeki Müren, vefatının 26’ıncı yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen muhteşem bir geceyle anıldı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sanat güneşi Zeki Müren için vefa konseri düzenlendi.

Gecede sahne alan TRT Sanatçıları Melihat Gülses, Mehsem Özşimşir, Mine Geçili, Nusret Yılmaz ve Alp Arslan, konser öncesi Müren’in Emir Sultan Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret ederek usta sanatçıya dua etti.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen gecenin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Zeki Müren’in sanatı dışında beyefendi kişiliği ve Türkçe’yi kullanmaktaki hassasiyeti ile de Türk Milleti’nin gönlünde taht kurduğunu söyledi. Belediye olarak, sosyal ve kültürel etkinliklere büyük bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, TRT sanatçılarının seslendireceği şarkılarla Zeki Müren’i bir kez daha andıklarını kaydetti.

Sunuculuğunu Nalan Höke Turan, orkestra şefliğini ise Tanju Erol’un yaptığı gecede tam bir müzik ziyafeti sunuldu.

Programda Sanat Güneşi’nin yıllardır dillerden düşmeyen ‘Manolyam’, ‘Gitme Sana Muhtacım’, ‘Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin’, ‘Ne Söylesen Sen Haklısın’ gibi eserlerini binlerce Bursalı, sanatçılar ile birlikte seslendirdi.

Rahatsızlığı dolayısıyla programa katılamayan bestekar ve söz yazarı Erdinç Çelikkol, telefon aracılığı ile konsere bağlanarak, kendi bestesi olan “Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel” isimli eserini TRT sanatçılarından dinledi. TRT sanatçısı Melihat Gülses de seslendirdiği ‘Fikrimin İnce Gülü’ isimli şarkısıyla dinleyenleri mest etti.

Yaklaşık 3 saat süren gecenin sonunda, Zeki Müren’in unutulmaz eserlerinden ‘Şimdi Uzaklardasın’ şarkısını seslendiren sanatçılara, Açık Hava Tiyatrosu’nu dolduran sanatseverler ayakta eşlik etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, program sonunda sanatçılara plaket ve çiçek takdim etti.