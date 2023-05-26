Bursa Osmangazi'den seçilmişlere ahde vefa

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2004 yılından bugüne kadar hizmet vermiş Osmangazi ve İl Genel Meclis Üyeleriyle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Soğanlı Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2004 yılından bugüne kadar hizmet vermiş Osmangazi ve İl Genel Meclis Üyeleri, önceki dönem Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez katıldı.



Seçim atmosferinin hızlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “AK Parti’nin oyları yaptığı hizmetlerinin karşılığı olan oylardır. AK Parti’nin iktidarda kalması üretmiş olduğu hizmetin karşılığıdır. Biz Osmangazi Belediyesi olarak ilçe belediyesinin üzerinde işler yapıyoruz. Gaziantep İshahiye’de 100 konutluk bir mahalle kurduk. Depremin ilk günü sabah saatlerinde arkadaşlarımız yola çıkarak bölgeye gitti. O günden bugüne biz o bölgede çalışıyoruz. İslahiye, Samandağ ve Hatay’da varız. Depremden etkilenen bir çok ile giderek çalışma yaptık. İlaçlama ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Deprem bölgesinde hayat normale dönmüş dün İslahiye’deydik, vatandaşın bize karşı büyük bir teveccühü vardı. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

“BURSA VE TÜRKİYE’DE BELEDİYECİLİĞE ÖRNEK OSMANGAZİ OLDU”

Osmangazi’yle birlikte sadece Bursa’da değil Türkiye’de çok şey değiştiğini aktaran önceki dönem Osmangazi ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de, “Osmangazi’de bizlerin yeri ayrı. Osmangazi’yle birlikte sadece Bursa’da değil Türkiye’de çok şey değişti ve başladı. Bursa ve Türkiye’de belediyeciliğe örnek Osmangazi oldu” ifadelerini kullandı.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ise, 2004 yılından bugüne hizmet etmiş ve emeği geçen belediye başkanları ile Osmangazi ve İl Genel Meclis Üyelerine teşekkür ederken Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi.