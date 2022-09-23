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Bursa Osmangazi'den kadınlara panoramik gezi

YAŞAM 23.09.2022, 16:07
Bursa Osmangazi'den kadınlara panoramik gezi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Bursa turizmine katkı sağlamak amacıyla hizmete sunduğu çift katlı tur otobüsünün yolcuları kadınlar oldu.BURSA (İGFA) - Kadınlara yönelik çalışmaları ve sağladığı destekler ile yerel yönetimler arasında öncü olan Osmangazi Belediyesi, renkli bir etkinliğe imza attı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Osmangazi’den Panoramik Gezi” adı altında başlattıkları programla kadınlara Bursa’nın tarihi ve turistik mekânlarını gösterme fırsatı bulduklarını vurguladı.

Çift katlı tur otobüsünün turizm kenti Bursa’da önemli bir eksikliği kapattığını belirten Başkan Dündar, “Bizler, şehrimizin güzelliklerini tanıtabilmek ve kadınlarımıza motivasyon sağlayabilmek adına keyifli bir gezi planladık. Muhtarlarımızla işbirliği yaparak her gün farklı bir mahallemize çift katlı tur otobüsümüzü tahsis ediyoruz. İlk olarak Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden kadınlarımız, şehir turunun ardından hizmete yeni açtığımız Macera Bursa’yı gezdi. Onların mutluluğunu görmek ise hepimizi sevindirdi” dedi. Başkan Dündar, panoramik gezi turunun 136 mahallenin tamamında devam edeceğini söyledi.

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