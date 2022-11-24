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Bursa Osmangazi'de Başkan Dündar'dan özel ziyaret

YAŞAM 24.11.2022, 14:00
Bursa Osmangazi'de Başkan Dündar'dan özel ziyaret

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Fertur İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek, eğitim camiasının neferlerinin Öğretmenler Günü’nü kutladı.BURSA (İGFA) - Okulda görev yapan bazı eğitimcilerin, bir zamanların öğrenci öğretmeni, şimdi ise meslektaş olduğunu öğrenen Başkan Dündar, Öğretmenler Günü için hazırlanan pastayı bu öğretmenler ile birlikte keserek 24 Kasım’ı onlar için unutulmaz kıldı.

 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, her yıl olduğu gibi bu yıl da ülkenin geleceği olan gençleri yetiştiren öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutmadı. Bu anlamlı günde öğretmenleri yalnız bırakmayan Başkan Dündar, Fertur İmam Hatip Ortaokulu’nu ziyaret ederek öğretmenler ile bir araya geldi.

Okul idarecileri ve öğretmenler tarafından karşılanan Başkan Dündar, öğretmenler odasında bir araya geldiği öğretmenlerin gününü kutlayarak, günün anısına hediyelerini takdim etti. “Geleceğimizin mimarı, meslekleri ile ülkemizin geleceğini şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun” diyen Dündar, öğretmenlerin değerinin sadece bir gün değil, her gün bilinmesi gerektiğine vurgu yaptı.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ İLE AYNI OKULDA ÖĞRETMENLİK YAPIYORLAR

Öğretmenlerle yaptığı sohbet esnasında okulda görev yapan bazı öğretmenlerin mezun ettikleri eski öğrencileriyle birlikte şimdi aynı okulda meslektaş olarak çalıştıklarını öğrenen Başkan Dündar, 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırlanan pastayı, eskinin öğrenci ve öğretmenleri, şimdinin ise meslektaşları olan bu öğretmenler ile birlikte kesti.

Hayatının en özel Öğretmenler Günü’nü yaşadığını ifade eden Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Selma Vatan,  "Bir öğretmen olarak en büyük hediyeyi bugün aldığımı düşünüyorum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a da bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

16 yıllık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Fatih Yaşar da, meslek hayatındaki en güzel Öğretmenler Günü’n geçirdiğine vurgu yaptı.

DÜNDAR’DAN ÖĞRENCİLERE NASİHATLER

Bir zamanların öğrenci öğretmeni şimdinin ise meslektaşları olan öğretmenleri tebrik eden Başkan Dündar, bu güzel tesadüfün ve elde edilen başarının diğer öğrencilere de örnek olması gerektiğini ifade etti. Başkan Dündar, öğretmenlerle görüşmesinin ardından okuldaki sınıfları gezerek öğrenciler ile bir araya geldi. ‘Sizler bizim geleceğimizin teminatısınız’ dediği öğrencilere, derslere çok çalışmaları ve öğretmenlerinin sözlerini dinlemeleri konusunda nasihatlerde bulunan Başkan Dündar, öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti. Okulda eğitim gören öğrenciler de sevgi gösterileriyle karşıladıkları Başkan Dündar’a çiçek verdi. 

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