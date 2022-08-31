Bursa Osmangazi'de Zafer’in 100. yılı coşkusu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yılını, Demirtaş Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle kutladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Demirtaş Meydanı’nda gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mehter takımının gösterisi ile başlayan kutlamalar, Osmangazi Belediyesi folklor ekibinin gösterileriyle devam etti. Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu ile Türk Halk Müziği Korosu, seslendirdiği eserlerle meydanı dolduran vatandaşlara büyük bir coşku yaşattı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olan 30 Ağustos zaferini, Demirtaş halkıyla birlikte büyük bir coşku ve heyecan içerisinde kutlamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Demirtaş’ın son 10 yılda yaşanan gelişmelerle birlikte Bursa’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Dündar, 100’üncü yılını birlik ve beraberlik içerisinde, büyük bir coşku ile kutladıklarını belirterek, yeni bir müjdeyi de Demirtaşlılarla paylaştı. Başkan Dündar, "Nüfus Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeleri sonuçlandırdık. Önümüzdeki günlerde Demirtaş Kültür Merkezimize Osmangazi Nüfus Müdürlüğü Nüfus Şefliğini açıyoruz. Vatandaşlarımız nüfus işlemlerini daha kolay ve yerinden halletme imkanına kavuşacak. Demirtaşımıza hayırlı olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

Bayram kutlamaları, gecenin sonunda düzenlenen havai fişek gösterileri ile sona erdi.