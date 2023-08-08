Bursa Osmangazi'de yine çöp ev... 2 kamyon eşya çıktı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi ekipleri, kötü kokular yayılan çöp dolu bir evigelen şikâyetler üzerine mahkeme kararıyla temizleyerek, mahalle sakinlerine derin nefes aldırdı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi mahalleyi dayanılmaz kokudan kurtardı.

Osmangazi ilçesi ElmasbahçelerMahallesi’nde müstakil evinde tek başına yaşayan Gülizar B.,sokaktan bulduğu eşyaları evinde biriktirmeye başladı.

Evin odaları çöplüğe dönerken dayanılmaz bir koku yayılmaya başladı. Evden çıkan pis koku mahalleli tarafından duyulmaya ve mahalleyi sinekler basmaya başlayınca dilekçe toplanarak şikâyette bulunuldu. Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, mahkeme kararıyla çöp evi temizledi. Temizlenen çöp evden 2 kamyon dolusu eşya çıktı. Saat süren çalışma sonunda temizlenen ev, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından ilaçlanarak mahalleli kötü kokudan ve sineklerden kurtuldu.

Çöp evdeki kokudan rahatsız oldukları ifade eden mahalle sakinleri, evi temizleyerek bizi bu kötü kokudan kurtaran Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.