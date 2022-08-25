Bursa Osmangazi'de üç can dosta sıcak yuva

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün birçok sokak hayvanının sıcak yuvaya kavuşmasına aracılık ediyor.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının sağlığı ve yeni yuvalar bulabilmesi adına örnek çalışmalara imza atıyor.

Cerrahi operasyonlardan medikal desteklere, fizik tedaviden çeşitli rehabilitasyon imkanlarına kadar her detayın düşünüldüğü Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapıldığı bir tesis olmaktan öteye geçerek, kurulduğu günden bu yana binlerce can dostu sahiplendirerek de adından sıkça söz ettiriyor.

Barınak ekipleri tarafından sokakta bulunan 3 yavru köpek, Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ni ziyarete gelen hayvan sever vatandaşlar tarafından sahiplenildi. Barınakta yeni can dostları ile buluşan vatandaşlar, pet shoplardan hayvan satın almak yerine sahiplenmenin önemine vurgu yaptı.