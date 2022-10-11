Bursa Osmangazi'de 'Tiyatro Okulu' başlıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin çocuk ve gençlerin tiyatro alanında kendilerini geliştirmesi amacıyla ücretsiz olarak hayata geçirdiği Tiyatro Okulu, yeni döneme perdelerini açıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da gerçekleştirdiği kurslar ile tiyatro dünyasına yeni yetenekler kazandıran Osmangazi Belediyesi, 13 Kasım Pazar günü kış dönemine kapılarını açacak. Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Tiyatro Okulu’nda yer almak isteyen 15 ile 25 yaş arasındaki sanat tutkunları, ilk olarak 6 Kasım Pazar günü yapılacak yetenek sınavına katılacak. Sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Bursa Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Kübra Tüzgün’den dönem boyunca sahne bilgisi, rol, mimik ve beden dili eğitimleri alacak.

Sahne tozu yutmak isteyen sanatseverler, 4 Kasım Cuma gününe kadar Soğanlı Kültür Merkezi’ne başvuru yapabilecek.