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Bursa Osmangazi'de tasavvuf gecesi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği Ramazan Nağme konseri ile Bursalılara Ramazan ruhunu dolu dolu yaşattı. Tasavvuf gecesi ile dinleyiciler keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.BURSA

YAŞAM 17.03.2024, 18:45
Bursa Osmangazi'de tasavvuf gecesi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlediği Ramazan Nağme konseri ile Bursalılara Ramazan ruhunu dolu dolu yaşattı. Tasavvuf gecesi ile dinleyiciler keyifli bir Ramazan akşamı geçirdi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Ramazan ayının hazzını ve huzurunu yaşatmak adına tasavvuf müziği konseri düzenledi.

“Ramazan Nağme” adı ile gerçekleştirilen konser etkinliğinde solist olarak yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu Ses Sanatçısı Murat Irkılata, ilahi ve tasavvuf müziğinden sevilen eserleri seslendirdi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde gerçekleştirilen konser, sanatseverler tarafından ilgi gördü. Ramazan ayının manevi atmosferi içinde düzenlenen programda, seslendirilen tasavvuf eserlerine katılımcılar da eşlik etti. Tasavvuf müziği eşliğinde söylenen ilahilerin yankılandığı gece, izleyenlerde hoş bir seda bıraktı.

Konserin ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, gecede sahne alan ses ve saz sanatçılarına çeşitli hediyeler takdim etti.

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