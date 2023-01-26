Bursa Osmangazi'de sosyal yardımlar çalıştayı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle ilçedeki ihtiyaç sahiplerinin yardımına daha hızlı koşabilmek için paydaş kurumlarla bir araya gelerek çalıştay düzenledi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde Merinos AKKM’de düzenlenen Sosyal Yardımlar Koordinasyon Çalıştayı’na; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Osmangazi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılay Bursa Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları katılım gösterdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede yer alan 136 mahallenin tamamı için erzaktan ekmek dağıtımına, eğitim desteğinden hijyen paketine, ikinci el kıyafetten hasta yardımlarına kadar her türlü sosyal çalışmayı üstlendiklerinin altını çizdi.

Türkiye’nin sosyal belediyecilik konusunda en üst noktaya ulaştığını ifade eden Başkan Dündar, “Osmangazi Belediyesi olarak bizler, Belediyem Benimle ekibimizle kapı kapı gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Erzak paketlerimizin dağıtımını yaparken vatandaşlarımızın gönlünü hoş etmeye gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra OSMEK ile meslek sahibi olmayan vatandaşları çalışma hayatına kazandırırken, OKİM ile istihdama destek sağlıyoruz. Demirtaş bölgesinde inşa ettiğimiz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM) gerçekten tüm Türkiye’ye örnek oldu. 200 yataklı huzurevi, 150 engelli ve 150 alzheimer hastaları olmak üzere toplam 500 kişiye sosyalleşme imkanı sağlayacak dev merkezimiz, kısa sürede ilgi odağı olmayı başardı. Emek Aile Rehberlik Merkezi’nden de yıl boyunca 580 danışanımız faydalandı. Hasta nakil ve Cenaze Hizmetleri Birimi ekibimiz, vatandaşlarımızın her zaman bir telefon uzağında” dedi.

Program kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptıkları nakdi ve ayni yardımlardan bahseden kurum yetkilileri ise karşılıklı bilgi alışverişinin oldukça önemli olduğunu belirtti. Çalıştay sonunda Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman, katılımcılara teşekkür sertifikası takdim etti.