Bursa Osmangazi'de 'sıfır atık' eğitimi

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli eğitim projelerinden olan Bilgi Evleri’nden faydalanan öğrencilere iklim değişikliği, sıfır atık, çevre yönetim sistemleri ile enerji yönetimi konularında bilgiler verildi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin “Geleceğimizi şansa bırakmıyoruz” sloganıyla hayata geçirdiği Bilgi Evleri; okuma-araştırma salonları, etüt merkezleri, kütüphaneler ve çocukların gelişimlerini destekleyen programların yanında okul dışı eğitim ve kişisel gelişimlerine de katkı sağlıyor.

Bilgi Evleri’nin yaz dönemine katılan öğrencilere, sıfır atık ve enerji yönetimi konusunda farkındalık kazandırma amacıyla Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personeli tarafından eğitim verildi.

Emek Bilgi Evi ve Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerde, dönüşümü mümkün olan atıklar ile tehlikeli atıkların çöpe atılmaması, kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüm sistemine kazandırılması, enerji yönetimi konusunda uzman personel tarafından öğrencilere bilgiler verildi.