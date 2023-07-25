Bursa Osmangazi'de metruk tehlikeler gideriliyor

Osmangazi Belediyesi, hem vatandaşlar hem de çevre için tehlike arz eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor. Son olarak Yeni Karaman Mahallesi’nde bulunan bir metruk binayı daha yıkan Osmangazi Belediyesi’nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği metruk bina yıkımı sayısı ise 40’ı geçti.BURSA (İGFA) - Alkol ve madde bağımlılarının mesken tutması nedeniyle önemli bir güvenlik sorunu haline gelen metruk binaların yıkılması için hummalı bir çalışma yürüten Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yeni Karaman Mahallesi Demir Sokak üzerinde yer alan metruk binayı iş makinesi ile yıktı.

Güvenlik tedbirleri altında yapılan yıkım, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, metruk binanın yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk binaları, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yıkmaya devam edeceklerini söyledi.