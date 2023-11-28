Bursa Osmangazi'de metruk binaya balyoz

Bursa Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Mahallesi’nde madde bağımlıları tarafından mesken tutulan metruk evi yıktı. Madde bağımlıları tarafından birkaç kez yangın çıkartılmasından dolayı büyük tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, metruk evin yıkılmasıyla birlikte rahat nefes aldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk binalar tek tek yıkılıyor. İnsanların can güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binalar konusundaki şikâyetleri değerlendiren belediye ekipleri, Soğanlı Mahallesi 4. Yonca Sokak üzerinde bulunan bir metruk binanın daha yıkımını gerçekleştirdi.

Mahalle sakinleri, yıkılmaya yüz tutmuş binanın bir süredir madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu ve bu kişilerin ısınmak için yaktıkları ateşten dolayı da binanın büyük bölümünün yandığını iddia etti. Can ve mal güvenlikleri açısından tehlike arz eden metruk binanın yıkılması konusundaki taleplerini Osmangazi Belediyesi’ne iletmelerinin hemen ardından yıkımın gerçekleştirildiğini dile getiren mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.