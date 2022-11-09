Bursa Osmangazi'de 'Koza Çocuk'ta renkli atölye

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi’de öğrenciler, anneleriyle renkli saatler geçiriyor.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından “Geleceği Şansa Bırakmıyoruz” düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor. Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde hizmette olan Koza Çocuk Akademi’de yetişen çocuklar, önemli gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerle farkındalık kazanıyor.

Bunun yanı sıra ‘Annem İle Renkli Saatler’ atölyesine katılan 4-6 yaş grubundaki öğrenciler; anneleriyle birlikte sabun yapımı, seramik hamur, ahşap ve cam boyama yaparak hem eğlenme hem öğrenme fırsatı buluyor. Aynı zamanda atölye, anne ile çocuk iletişim becerilerinin geliştirilmesini ve çocukların ince motor kas gelişimlerine destek olmayı hedefliyor.

Toplam 9 hafta sürecek programın oldukça verimli geçtiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Bilgi Evleri ve Koza Çocuk Akademi’ye dönem boyunca tüm öğrencileri davet ediyor.