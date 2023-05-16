Bursa Osmangazi'de 'Koza Çocuk' için kayıtlar başladı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden biri olan Bilgi Evleri bünyesinde faaliyet gösteren Koza Çocuk Akademi; masal, jimnastik, mental aritmetik, akıl-zeka, grup oyunları, gezi-piknik ve değerler eğitimi programından oluşan 5-6 yaş yaz okulu ile yüzlerce öğrenciye hizmet vermeye hazırlanıyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Geleceği Şansa Bırakmıyoruz’ düşüncesiyle hayata geçirilen Bilgi Evleri’nde, çocuk ve gençlerin eğitimine destek veriliyor.

Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde hizmette olan Koza Çocuk Akademi’de yetişen çocuklar, önemli gün ve haftalarda düzenlenen etkinliklerle farkındalık kazanıyor. Bunun yanı sıra öğrenciler, alanında uzman kişiler eşliğinde el ve göz koordinasyonlarını destekleyen oyunların yanı sıra bilimsel deneyler ile değerler eğitimi de alıyor.

Koza Çocuk Akademi’nin yeni dönem kayıtlarının 29 Mayıs ile 23 Haziran 2023 tarihleri arasında Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi’nde yüz yüze yapılacağını duyuran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bizler, geleceğimizin teminatı güçlü Türkiye’mizin mimarı olacak çocuk ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak projeler ortaya koyuyoruz. Sosyal hayatın gelişimine katkı sağlayarak kültürel faaliyet alanları oluşturan Koza Çocuk Akademi’de öğrencilerimizi sevgiyle yarınlara hazırlıyoruz. Bu yıl 3 Temmuz’da başlayacak akademimiz, 28 Temmuz’da sona erecek. Vaktini değerli geçirmek isteyen tüm evlatlarımızı merkezimize davet ediyorum” dedi.