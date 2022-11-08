Bursa Osmangazi'de Kent Konseyi Rıdvan Güler'e emanet

Bursa'da Osmangazi Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlığa Rıdvan Güler seçildi.BURSA (İGFA) - Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Osmangazi Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu’nda mevcut başkan Erol Bodur, görevini Rıdvan Güler’e devretti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan’ın da katıldığı genel kurulda konuşan Erol Bodur, kendilerine verdiği destekten dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu’na teşekkür etti.

Yapılan genel kurulda göreve seçilen Rıdvan Güler, yönetim olarak demokrasinin önemli sosyal yapılarından biri olan Osmangazi Kent Konseyi’nde hizmet verecek olmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türkiye’nin 56 ilinden daha büyük ilçesi olan Osmangazi’nin sevgiyle korunarak, gelecek nesillere bir emanet olarak aktarılacağını ifade eden Güler, “Osmangazi Kent Konseyi olarak, Osmangazi Belediyemiz öncülüğünde daha çok yeşil alan, daha çok spor alanı, daha çok insan odaklı ve engelli dostu projelerle milletimizin hizmetinde olacağız” dedi.

Rıdvan Güler başkanlığındaki Osmangazi Kent Konseyi’nin yeni yürütme kurulunda Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun, Bursa Teknik Üniversite Öğretim Üyesi Kamil Erken, Recep Yıldırım, Cennet Cankılıç, Şakir Keskin, Zeynep Yıldırım, Ali Ömeroğlu ve Furkan Özkan görev aldı.