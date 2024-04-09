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Bursa Osmangazi'de ilk Meclis toplandı

Bursa Osmangazi Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirdi Yeni dönemin ilk meclis toplantısında belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi

YAŞAM 09.04.2024, 13:42
Bursa Osmangazi'de ilk Meclis toplandı

Bursa Osmangazi Belediye Meclisi, 2024-2029 döneminin ilk toplantısını Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında belediye meclis başkan vekilleri, divan katipleri, encümen ve ihtisas komisyonu üyelikleri belirlendi.BURSA (İGFA) - 31 Mart Yerel Seçimlerinde Osmangazi Başkanı seçilen Erkan Aydın’ın başkanlığında ilk kez gerçekleştirilen Osmangazi Belediye Meclisi toplantısına seçimlerin ardından mazbatalarını alarak görevlerine başlayan belediye meclis üyeleri  katıldı. Osmangazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı öncesinde tüm salonu dolaşarak meclis üyeleri ile selamlaşan Başkan Aydın, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Yeni dönemin ilk meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Aydın, “Hepimiz Osmangazi’mize Bursa’mıza hizmet etmek, değer katmak için burada yer alıyoruz. Hepimizin gayesi, bir taş üstüne bir taş daha koymak. Bu önemli görev hepimiz için hayırlı olsun. Eski belediye başkanımız Mustafa Dündar’a da üç dönemde Osmangazi’mize yaptığı hizmetlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. İktidar olmak da muhalefet olmak da kolay değil. Şunu da çok iyi biliyoruz. İktidar olduğunuzda sırtınızda bir küfe var. Bu küfeyi taşımak ve hizmet üretmek zorundasınız. Milletimize mahcup olmadan bu hizmetleri yapmak zorundasınız. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin, utandırmasın. Hep birlikte güzel hizmetlere imza atalım” dedi.

"Osmangazi halkının bize verdiği görevin farkındayız ve bu bilinçle halkımıza en güzel hizmetleri üretmek için çalışacağız” diyen Başkan Aydın, “Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi millete efendilik olmaz; millete sadece hizmet etmek olur. Biz de milletimize hizmet etmek için buradayız. Millet için hizmet edenler, zaten milletimizin gönlünde taht kurar. Bizim de tek derdimiz milletimizin gönlüne taht kurmak. Burada bulunan her bir birey toplumun temsilcisi. Siyasi görüşler farklı olsa da belediye başkanlığı, meclis üyelikleri parti rozetinin çıkartıldığı yerler. Hizmet etme yerleri. O yüzden bu seçimin kaybedeni yoktur. Muhtarlarımız da, belediye meclis üyelerimiz de, belediye başkanlarımız da vatandaşlarımıza hizmet etmek adına rekabet edecek. Kapımız da, gönlümüz de 24 saat herkese açık. Fikir ve proje üreten, önerilerde bulunan herkes bizim için değerli. Birinci önceliğimiz burada güzel işler yapmak. Birlikte üreten, ortak aklı kullanan, kimseyi ötekileştirmeden, kimsenin fikrini küçümsemeden bir yönetim anlayışına sahibiz. Burası halkın meclisi. Halkımız bizi görevlendirdi. Bizim de bir tane derdimiz var, halkımıza hizmet etmek. Birlikte yönetelim, birlikte hizmet edelim. Derdimizin de vatandaşımızın derdi olduğunu unutmayalım. Şimdiden Ramazan Bayramı’nızı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

CHP Grup Sözcüsü Feyyaz Alptuğ Memişoğulları, AK Parti Grup Sözcüsü Ali Sait Adiloğulları ve MHP Grup Sözcüsü Osman Çimen de, yaptıkları selamlama konuşmalarında yeni dönemde birlik, beraberlik ve hoşgörü çerçevesinde Osmangazi ve Bursa adına hizmet üretmeyi temenni etti.

Konuşmaların ardından belediye meclis başkan vekilliği, divan katip üyeliği, encümen üyeleri ve 7 ihtisas komisyonu için üye seçimi yapıldı. Meclis başkan vekilleri, divan katipleri ve encümen üyeliği seçimleri gizli oyla yapılırken, komisyon üyeliklerinin seçimleri ise açık oyla gerçekleştirildi.

Gizli oylamayla yapılan Meclis Başkanvekilliği seçiminde Belediye Meclis 1. Başkanvekilliği’ne Recep Çohan, Belediye Meclis 2. Başkanvekilliği’ne ise Sefa Yılmaz seçildi. Divan Katipliği seçiminde ise Özge Kaya ve Ali Metin, en çok oyu alarak Divan Katipliğine seçildiler. Belediye Encümen Üyelik seçiminde ise CHP tarafından aday gösterilen Sefa Yılmaz, Halil Aktaş ve Kemal Güzelvardar, encümen üyeliği görevine getirildi.

Osmangazi Belediyesi 2024-2029 çalışma döneminin ilk meclis toplantısında, 10 ihtisas komisyonunun üyeleri de yapılan seçimle belirlendi.

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