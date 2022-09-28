Bursa Osmangazi'de ilk ders Başkan Dündar'dan

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başladığı 12 Eylül tarihinden itibaren her gün farklı bir okulda mesaiye başlayarak iki haftada toplam 12 bin 200 öğrenci ile bir araya geldi.BURSA (İGFA) -Bugüne kadar hayata geçirdiği projelerle eğitime önemli katkılar sağlayan Başkan Dündar, her fırsatta öğrenci ve öğretmenlerin yanında olmaya gayret gösteriyor. Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününden itibaren öğrencilerin yanında olan Dündar, iki haftalık sürede 12 okulda toplam 12 bin 200 öğrenci ve 510 öğretmenle buluşarak farklı bir rekora imza attı.

Geçtiğimiz iki hafta boyunca önceliği okul ziyaretlerine ayıran Başkan Dündar, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ile birlikte 12 Eylül’den bu yana Şükrü Şankaya İlkokulu, Mustafa Münevver Olağaner İlkokulu, Tarık Çevikel İlkokulu, Şehit Erman Aydın Ortaokulu, Dr. Ayten Bozkaya İlkokulu, Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi, Orhan Kara İlkokulu, Mehmet Aker İlkokulu, Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, Kükürtlü Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu, Cem Sultan Anadolu İHL ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti.

Okul bahçesinde öğrencilere hitap eden Başkan Dündar, geleceğin yarınları olan öğrencilere ve onları yetiştiren öğretmenlere derslerinde başarılar diledi.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte sınıflara uğurladığı öğrencilerle, sohbet ederek hayata dair tecrübelerini paylaşan Dündar, “Sizlere güveniyoruz ve her zaman yanınızda olacağız. Bu sıralarda yetişip, ileride çok önemli makamlarda görev yapacaksınız. Bu yüzden öğretmenlerinizin nasihatlerini dinleyerek çok çalışın. Kendinizi her anlamda çok iyi yetiştirin. Teknolojiye ayak uydurun ama bağımlısı olmayın. Başarılı yönetici olmak, iyi insan olmaktan geçer. Ne iş yaparsanız yapın, önce insan felsefesiyle hareket edin" dedi.

Okul ziyaretlerinde öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye edip, kek ve meyve suyu ikramında bulunan Başkan Dündar, öğretmen ve idarecilere ise kalem hediye etti.