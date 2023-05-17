Bursa Osmangazi'de Engelliler Farkındalık Haftası

Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleriyle birlikte kalpleri ısıtan etkinliklere imza attı.BURSA (İGFA) - Bursa’da yüzlerce engelli, yaşlı ve Alzheimer hastasının yaşamına değer katan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (BAREM), 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası’nda OBAM üyeleriyle engelsiz buluşma programlarına ev sahipliği yaptı.

İlk olarak el emeği göz nuru hayata geçirdikleri resim, seramik ve el işlerinden oluşan ‘Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz’ sergisi ile göz kamaştıran üyeler, daha sonra Yıldız Spor Kulübü’nün başarılı gençleriyle bir araya gelerek kas sistemlerini geliştirecek spor aktiviteleriyle unutulmaz anlar yaşadı.

Emek Yakup Aktaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası’nın kapanış programına ise Osmangazi Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Sevcan Yaman’ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Şiir, tiyatro, dans ve müzik alanlarındaki yeteneklerini ortaya koyan üyeler, renkli görüntülere sahne olan etkinlikten mutlu bir şekilde ayrıldı.