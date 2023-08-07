Bursa Osmangazi'de ekmekler pişiyor umutlar yeşeriyor

Hava sıcaklıklarının rekor seviyelere çıktığı yaz günlerinde, Osmangazi Belediyesi bünyesindeki Somuncu Baba Gönül Fırını’ndaki hayırseverlik ve yardımlaşma duygularını arttırdı.BURSA (İGFA)- Gölgede durmanın bile zor olduğu bu günlerde 100 dereceyi bulan fırınların başına geçen ustalar tarafından her gün 6 bin ekmek üretilerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.

Osmangazi Belediyesi, Ulucami’nin inşaatı sırasında işçilere ekmek dağıtan Somuncu Baba’nın 630 yıllık mirasını günümüzde yaşatmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının tarihi seviyelere çıktığı şu günlerde, sosyal sorumluluk alanındaki hizmet ateşini sürdüren Osmangazi Belediyesi, Somuncu Baba Gönül Fırını’nda her gün 6 bin ekmek üreterek ihtiyaç sahiplerinin adreslerine ulaştırıyor. Dışarıda 40 dereceyi aşan, fırın başında ise 100 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışan ekmek ustalarının, sevgi ve emek ile yoğurdukları hamurlar ile pişirilen ekmekler, henüz üzerindeki duman dağılmadan muhtarlar vasıtasıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısına ücretsiz bırakılıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Somuncu Baba’nın mirasını asırlar sonra yaşatmanın huzurunu içinde olduklarını belirterek, “Hiçbir vatandaşımızın aç kalmaması için çalışıyoruz. Sıcaklık ne olursa olsun, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu zorlu havalarda bile fırınlarımızda ekmek üretmeyi sürdürerek, vatandaşlarımızın yüzlerini güldürüyoruz. Somuncu Baba Gönül Fırını, sadece ekmeğin pişirildiği bir fırın değil, aynı zamanda umutların yeşerdiği bir mekândır” dedi.