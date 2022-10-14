Bursa Osmangazi'de 'e-atık' farkındalığı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ‘Sürdürülebilir Atık Yönetimi Projesi’ kapsamında Uludağ Üniversitesi tarafından düzenlenen Elektronik Atık Toplama etkinliğinde stant açtı.BURSA (İGFA) - 14 Ekim Uluslararası E-Atık Günü dolayısıyla Uludağ Üniversitesi’nde düzenlenen Elektronik Atık Toplama etkinliğinde Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün açtığı standa öğrenciler yoğun yoğun ilgi gösterdi.

Elektrikli süpürge, bilgisayar, televizyon, telefon, ütü, pervane ve monitörden oluşan elektronik atıkların sergilendiği standı ziyaret eden öğrencilere not defteri, kalem kutusu, sıfır atık dergisi gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

2009 yılından bu yana ‘Geleceğini Çöpe Atma’ mottosuyla yürüttükleri proje kapsamında bugüne kadar 145 ton E-Atık topladıklarını vurgulayan Osmangazi Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Yosun, “Tamiri mümkün olmayan televizyon, bilgisayar, yazıcı, telefon, faks, fotokopi makineleri, dijital ekranlar, entegre devreler, baskılı devreler, yarı iletkenler, algılayıcılar, kablolar, MP3 çalarlar, tıbbi cihazlar gibi alet ve ekipmanlar elektronik atık olarak kabul ediliyor. Bizler, bu anlamda sorumluluklarımızın farkındayız. Başkanımız Mustafa Dündar’ın talimatları doğrultusunda ekiplerimizle ilçe sınırlarımızda bulunan okul, kamu kurumu, sağlık birimleri, muhtarlıklar ve alışveriş merkezlerinde elektronik atıkların zararları ve toplanması hususunda bilgilendirmeler yapmaktayız. Aynı zamanda Elektronik Atık Toplama lisansına sahip yetkili firma ile birlikte, 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak, e-atıkların ekonomiye kazandırılması yönünde de çeşitli çalışmalar yürütmekteyiz. Ayrıca, Uludağ Üniversitesi’nin böylesine önemli bir çalışmasının parçası olmak bizleri mutlu etti” dedi.