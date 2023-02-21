Bursa Osmangazi'de depremzedelere 'Sevgi Mağazası' kucak açıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, kente gelen depremzedelerin kıyafet ve günlük ihtiyaçlarını Sevgi Mağazası ile karşılıyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleriyle, sıcak yemek ikramlarıyla ve yardım TIR’ları ile deprem bölgelerindeki yaraları sarmak adına çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, Bursa’ya gelen depremzedelere de kucak açtı.

Depremzede vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına harekete geçen Osmangazi Belediyesi, Soğanlı Kültür Merkezi’nin fuaye alanını Sevgi Mağazası’na dönüştürdü.

AFAD tarafından verilen depremzede belgesi ile bu mağazaya gelen vatandaşlar, giyimden hijyen malzemelerine kadar tüm ihtiyaçlarını bu mağazadan karşılıyor. Mağazada kıyafetten ayakkabıya, battaniyeden oyuncağa kadar birçok ürün deprem mağdurlarıyla buluşturuluyor. Hayırsever vatandaşların da kıyafet desteğinde bulunduğu Sevgi Mağazası’nda sadece birinci el kıyafetler yer alıyor. Depremzedeler hem kendilerinin hem de çocuklarının giyim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak karşılayabiliyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için büyük bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, "Depremin ardından şehrini terk ederek Bursa’ya gelen birçok afetzede vatandaşımız oldu. Bizler de bu vatandaşlarımızın kıyafet ihtiyacını karşılamak adına Sevgi Mağazası’nın kapılarını depremzede vatandaşlarımıza açtık. Vatandaşlarımız tarafından bağışlanan birinci el kıyafetler ile hijyen malzemelerini ve gıdaları burada onlara sunuyoruz. Allah böyle bir afeti bir daha bizlere göstermesin. Tüm milletimize geçmiş olsun” diye konuştu.