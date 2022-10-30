Bursa Osmangazi'de 'Cumhuriyet' konseri

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, Cumhuriyetin kuruluşunun 99’ncu yıldönümü dolayısıyla muhteşem bir konsere imza attı.BURSA (İGFA)- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Gökdere Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 'Cumhuriyet Bayramı Konseri’ ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 99’ncu kuruluş yıldönümü coşkuyla kutlandı.

Türk Sanat Müziği’nin klasik eserlerinin koro ve solo halinde söylendiği konsere Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Şef Rüştü Şentürk yönetimindeki koronun seslendirdiği ‘Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular’, ‘Canımın Ta İçisin Sen’, ‘Aşkın Kanunu’, ‘Bir Göz Aşinalığı Var Aramızda’ gibi eserler, vatandaşlar tarafından hep bir ağızdan yankılandı. Unutulmaz bir akşam yaşayan Bursalı sanatseverler, yaklaşık 1 saat süren konser sonunda koro üyelerini ayakta alkışladı.

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, “Atatürk’ün önderliğinde büyük Türk Milleti’nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. Bunu ilelebet payidar kılmak için çalışıyoruz. Coşkumuz daim olsun” dedi.