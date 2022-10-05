Bursa Osmangazi'de 'Bilge Kağan' ismi caddeye verildi
Bursa'da Osmangazi Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez’in başkanlığında yapıldı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen meclis toplantısında Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, gündem maddelerinin görüşülmesinden önce meclis üyelerine geçtiğimiz ay yapılan yatırımlar, sosyal ve kültürel projeler hakkında bilgi verdi.
Daha sonra gündem maddeleri görüşülürken, Osmangazi Belediyesi’nin Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile imzaladığı kardeşlik protokolü kapsamında Yunuseli Mahallesi’ndeki Alparslan Türkeş Caddesi ile Yunuseli Bulvarı arasındaki bulunan caddeye “Bilge Kağan Caddesi” ismi verilmesi kararlaştırıldı.
Osmangazi Belediyesi’nin tarihte ilk kez ‘Türk’ kelimesinin geçtiği Orhun Yazıtları’nın yer aldığı Moğolistan’ın Arkhangai Belediyesi ile kardeş olduğunu hatırlatan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Erdönmez, iki belediye arasındaki ortaklaşa etkinliklerin devam ettiğini belirtti. Geçtiğimiz Temmuz ayında ziyaret ettikleri Arkhangai’de “Bilge Kağan” ismi verilen caddeyi yerinde incelediklerini ifade eden Erdönmez, aynı ismi Osmangazi’de de yaşatacaklarını sözlerine ekledi.
Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından meclis toplantı sona erdi.
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