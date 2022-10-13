Bursa Osmangazi'de Başkan Dündar’dan sanat dolu ziyaret

Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı’nın ilk gününden itibaren gelenek haline getirdiği okul ziyaretlerini aksatmadan sürdürüyor. Son olarak Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret eden Başkan Dündar’ı öğrenciler mini bir konser vererek karşıladı. BURSA (İGFA) - Geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle eğitim alanında bugüne kadar sayısız hizmet ve yatırım gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk gününden itibaren okul ziyaretleri yaparak, öğrenci ve öğretmenlerin yanında yer almayı sürdürüyor.

Başkan Dündar’ın okul ziyaretlerindeki son durağı Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, oldu. Sınıfları gezerek öğrenciler ile sohbet eden Başkan Dündar, nasihatlerde bulunduğu öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Okul içerisinde Zeki Müren’in eşyalarının sergilendiği müze bölümünü de gezen Başkan Dündar, öğrenciler tarafından Bursa’nın ünlü simalarının portrelerinin karakalem olarak çizildiği resimlerden oluşan sergiyi ise dikkatlice inceledi. Özellikle kendi portresini çok beğenen Başkan Dündar, resmini çizen öğrenciyi tebrik etti. Ziyaret sonunda sergide yer alan portresi Okul Müdürü Remzi Ayaz tarafından Başkan Dündar’a hediye edildi.

Öğretmenler odasına girerek okulda görev yapan öğretmenler ile de bir araya gelen Başkan Dündar, burada küçük bir sürprizle karşılaştı.

Okulda müzik eğitimi alan öğrenciler, söylediği türküler ile Başkan Dündar’a mini bir müzik dinletisi sundu. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın tüm öğretmen ve öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Başkan Dündar, “2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın açılmasıyla birlikte iki hafta boyunca her gün okul ziyaretleri yaparak öğretmen ve öğrencilerimizin heyecanına ortak olduk. Osmangazi’de 254 okul ve 164 bin öğrenci var. Bursa genelinde ise 550 bin civarında öğrencimiz bulunuyor. Avrupa’da 1-2 milyon arasında nüfusa sahip ülkeler var. Bursa’daki öğrenci sayısına baktığımızda müthiş bir rakam. Gelecek adına bu rakam bize bir heyecan ve ümit veriyor. Bu genç neslin en iyi yeşilde yetiştirilmesi büyük önem taşıyor” dedi.

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerim sanatçı bir ruha sahip olduğunu dile getiren Başkan Dündar, ziyaretin anısına okuldaki öğretmenlere kalem hediye etti.