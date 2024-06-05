Bursa Osmangazi'de başıboş köpekler için örnek çalışma

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, son dönemde yoğun tartışmalara neden olan Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki olası değişikliklerin gündemden düşmediği bu günlerde, başıboş sokak hayvanları konusunda gerçekleştirdiği kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile hem toplum güvenliğini hem de can dostların hayatını koruma altına alıyor. BURSA (İGFA) - Başıboş sokak köpekleri meselesi, son dönemde ülke gündeminden düşmüyor. Çeşitli illerde yaşanan saldırı olaylarıyla birlikte, sosyal bir sorun halini alan başıboş sokak köpekleri konusunda hazırlanmakta olan yasa çalışmaları ise tartışmaları beraberinde getirdi. Yasa teklifinde, sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara götürülmesi ve belirli bir süre için sahiplenilmemeleri durumunda uyutulmalarının öngörüldüğü öne sürülüyor. Önümüzdeki günlerde meclise gelmesi beklenen yasa teklifi, hayvan severlerin tepkisini çekti.

Gerek sahipsiz köpek saldırı olayları, gerekse Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki değişikliklerin kabul edilmesi durumunda oluşacak vicdani rahatsızlık, Osmangazi Belediyesi’nin sokak hayvanları konusunda yürüttüğü çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde yıllardır yürütülen kısırlaştırma, sahiplendirme ve rehabilitasyon çalışmaları ile sokak hayvanlarının toplum için tehlikeli olmasını engelleyen Osmangazi Belediyesi, sahipsiz hayvanlara karşı yoğunluğu gittikçe artan tepkilerin de önüne geçerek, can dostların yaşam hakkını koruyor.

Belediye ekipleri, yaşanan saldırı olayların ardından daha yoğun bir mesai ortaya koyuyor. Sürekli olarak sokaklarda devriye gezerek saldırgan ırktaki köpekleri arayan ekipler, vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiriyor. Sokaklarda başıboş olarak gezen köpekler sakinleştirici iğne kullanılarak yakalanıyor ve veteriner hekim tarafından ilk muayenesinin yapılmasının ardından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ne götürülüyor. Hayatlarının geri kalanını barınakta geçiren köpekler, vatandaşlar için tehlike arz etmiyor.

1402 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI, 276 HAYVAN SAHİPLENDİRİLDİ

Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2024 yılının ilk 5 ayında 1402 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. 276 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşıları yapılmış olarak sahiplendirildi. 2 bin 646 sokak hayvanına da ameliyat ya da konservatif tedavi uygulandı. Can dostlar için mama desteği de veren Osmangazi Belediyesi, barınak içerisindeki ve sokaktaki hayvanların karınlarını doyurmak adına toplam 36 ton kuru mama tüketti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, hayvanlara yönelik yeni kanuni düzenleme ilgili de şunları söyledi: “Benim de milletvekilliği yaptığım Ocak 2020 döneminde Hayvanları Koruma Kanunu, meclise geldi. Araştırma komisyonu kuruldu. 3 ay süreyle çalışıldı. Bunun sonunda taslak getirildi. Yasa çıkartıldı. Şimdi de bu yasa yeterli görünmüyor. Kamuoyunda tartışmaya açıldı. Hiç bir vatandaşımızın, çocuğumuzun, yaşlımızın bu tür başıboş köpekler tarafından hayatını kaybetmesini istemeyiz. Bununla da mücadele edilmesi gerekir. O dönemde ortaya konulan araştırma raporu sonucunda önemli tavsiyeler vardı. Hayvan haklarıyla mücadele edilmesi için fon kurulması teklif edilmişti. Belediyelerin aldığı emlak, çevre, temizlik vergilerinin yanı sıra şans oyunlarından gelecek gelirler ile bir fon kurulacak ve bu fonda toplanacak gelir, sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasında kullanılacak. Kısırlaştırma yapılmayınca çok hızlı üreme oluyor. Sahiplendirme olmadığı durumlarda da hayvan barınaklarının kapasitesi yetersiz kalıyor”

“HAYVANLAR UYUTULMASIN, KISIRLAŞTIRILIP SAHİPLENDİRİLSİN”

Hamitler’de 114 dönümlük arazi üzerine kurulu olan Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde hem toplumun can güvenliği hem de sahipsiz hayvanların sağlığı için hizmeti verdiklerini ifade eden Başkan Aydın, “Osmangazi’nin çok büyük olmasının yanı sıra komşu ilçelerden hayvanların da ilçemize bırakılıyor olması sokak hayvanları ile mücadelemize zorluklar getiriyor. Uyutulmasını yanlış buluyoruz. Kısırlaştırılıp sahiplendirilmesini doğru buluyoruz. Her hayvan etkin kısırlaştırılırsa popülasyon azalıyor. Mecliste daha önce hazırlanan teklif hayata geçirilsin. Fon kurulsun. Belediyelerde kaynak yok ancak bu fonla kentin nüfusu oranında aktarım olursa mücadele rahatlıkla yapılır” diye konuştu.

Her canlı gibi sokak hayvanlarının da yaşamayı hak ettiğini ifade eden Başkan Aydın, “Can dostlarımız, yaşamlarımızı daha da güzelleştiren canlılardır. Dünyamızın, şehirlerimizin ve hayatlarımızın birer parçası olan sokak hayvanlarını uyutmak yerine, bu canlıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onlara daha iyi bir yaşam sağlamayı ve toplumda yaşanan sorunları azaltmayı amaçlamalıyız” dedi.