Bursa Osmangazi'de 'Balkan' rüzgârı

Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl 17’incisi gerçekleşen Balkan Festivali, büyük ilgi gördü.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi’nin Namık Kemal Halkoyunları Gençlik ve Spor Kulübü Derneğiyle birlikte düzenlediği Uluslararası Balkan Festivali, Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu’nda başladı.

Kemerçeşme Meydanı’nda devam eden halk oyunları gösterisi ve konserler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki konserle son buldu. Osmangazi Belediyesi destekleriyle düzenlenen festivalde Bursalılar 3 gün eğlenceye doydu.

Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu ve KemerçeşmeMahallesi’nde ücretsiz şekilde düzenlenen festivalde, Kosova AnsambliZeriiKosovesFusheKosove, Sırbistan SHKA JehonaTerrnovc, Kuzey Makedonya Kumanova AKV BajramShabani, Tuz Montenegro SHKA KohaNgaDinosha Halk Dansları toplulukları gösteri sunarken, Bursalı sanatçı Rumeli Semih ise verdiği konserle büyük bir coşku yaşattı. Festival 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda halk dansları ekibinin gösterisi ve Grup Jest konseriyle son buldu. Vatandaşlar 3 gün boyunca düzenlenen festivalle kendilerine keyifli zaman geçirmelerini sağlayan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.