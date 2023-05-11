Bursa Osmangazi'de 'Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleri' göz kamaştırdı

Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında Osmangazi Engelli Bakım Merkezi (OBAM) üyeleriyle ‘Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz’ sergisi düzenledi.BURSA (İGFA) - Parkur Bursa AVM’de gerçekleşen ‘Aynı Bahçenin Farklı Çiçekleriyiz’ sergisine; Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’in yanı sıra AK Parti Osmangazi İlçe Yöneticileri, muhtarlar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplumdaki herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Cingil, “Bizler, sosyal belediyecilik projelerimizin zirvesi olan BAREM ile engelli ve yaşlı hemşehrilerimizi sevgiyle kucaklıyoruz. OBAM, ALBAM, huzurevi bölümlerinden oluşan 500 kişi kapasitelik merkezimizle engelleri sevgiyle aşıyoruz. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata daha çok katılmalarını ve toplumsal farkındalığın arttırılmasını sağlamak adına birçok program düzenliyoruz. Çünkü bizler inanıyoruz ki, sevgiyle kucaklanan ve eğitim ile gelişimleri desteklenen üyelerimiz için hiçbir engel yoktur. Bunun bir örneğini bugün burada yaşıyoruz. OBAM ile desteklediğimiz hemşehrilerimizin yaptığı resim, seramik ve el işlerinden oluşan bu güzel sergiyi sizlerin beğenisine sunuyoruz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, katılımcılar ile birlikte resim, seramik ve el işlerinin yer aldığı sergiyi inceledi. OBAM üyeleriyle tek tek sohbet eden Cingil, 10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası kapsamında gelecek günlerde farklı etkinliklere imza atacaklarının altını çizdi.