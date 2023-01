Bursa Osmangazi'de 7 bin 87 can dost şifa buldu

Bursa'da Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, 2022 yılında 7 bin 87 sokak hayvanına bakım ve sağlık hizmeti verdi. Barınaktaki hayvanlar, karınlarını doyurmak adına yıl içerisinde toplam 80 ton kuru mama tüketti.BURSA (İGFA) - Can dostların her türlü bakım ve tedavi ihtiyaçlarında yanında olan Osmangazi Belediyesi, son bir yılda 7 bin 87 sokak hayvanına kucak açtı. Avrupa’nın en modern hayvan barınağı olan Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi, her gün yüzlerce hayvanı sağlığına kavuşturuyor.

Başta kedi ve köpek olmak üzere birçok hayvanın tedavi edildiği merkezde, yıl içerisinde 4 bin 538 sokak hayvanına medikal tedavi uygulanırken, 2 bin 549 sokak hayvanına da ameliyat ya da konservatif tedavi uygulandı. 2 bin 381 sokak hayvanına da kısırlaştırma ameliyatı yapıldı.

7 bin 718 hayvana ise koruyucu hekimlik hizmeti verildi. 464 sokak hayvanı ise kısırlaştırılmış ve aşılamaları yapılmış olarak sahiplendirildi.

Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’nde 2022 yılında adeta bir ziyaretçi akını yaşandı.

Tesise gelen ziyaretçilere hayvan bakımı ve sağlığı konusunda çeşitli eğitimler verildi. 65 okulun ziyarette bulunduğu merkezde toplam 10 bin 307 vatandaş barınağı gezdi.