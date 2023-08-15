Bursa Osmangazi'de 2 milyonuncu kişiye sürpriz karşılama

Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan ve dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde ziyaretçi sayısı 2 milyona ulaştı. Müzeyi ziyaret eden 2 milyonuncu ziyaretçi girişte büyük bir sürprizle karşılaştı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’ya kazandırılan ve 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılanBursa’nın 1326 yılındaki fetih ruhunu yansıtan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, bugüne kadar 145 ülkeden ziyaretçiyi ağırladı.

Panoramik müze 360 derece dairesel döngü içerisinde Bursa’nın Beylikten Cihan Devletine uzanan yolculuğunuanlatıyor. Yerli ve yabancı turistler tarafın hayranlıkla gezilen müze 2 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı.

Denizli’den gelerek müzeyi ziyaret eden Şermin Yantur, müzeye girişinde konfeti ve alkışlarla karşılanınca büyük şaşkınlık yaşadı. Bu coşkulu karşılamanın sebebini sorunca müzeyi ziyaret eden 2 milyonuncu kişi olduğunu öğrenerek büyük mutluluk yaşadı. Şermin Yantur’a müze yönetimi tarafından çeşitli hediyeler verildi. Müzenin 2 milyonuncu ziyaretçisi olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Şermin Yantur, “Bursa’ya turla gezmek için geldim, gezi rotamızda Panorama 1326 Fetih Bursa Müzeside vardı. Müzeye girdiğimde büyük bir sürprizle karşılaştım. Beni konfeti ve alkışlarla karşıladılar. Sebebini sorduğumda 2 milyonuncu ziyaretçi olduğumu öğrendim. Bu durum beni çok mutlu etti. Müzeye hayran kaldım. Böyle güzel bir eseri Bursa’ya ve ülkemize kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum.” dedi.

Panoramik müze olmasının yanında bir sanat ve kültür merkezi olarak da hizmet veren Panorama 1326 Bursa’da yıl boyunca ayrıca yüzlerce etkinlik yapılırken, açılan çeşitli atölyelerde öğrenciler sanat kursu görüyor. Müzede bulunan sanat salonlarında sanatseverler en güzel eserlerini sergilerken, içerisinde bulunan konferans salonlarında ise yüzlerce akademik ve bilimsel konferans veriliyor.