Bursa Osmangazi '40 Yıllık Hatır' sergisine hazırlanıyor

Bursa'da Osmangazi Belediyesi, her yıl 5 Aralık’ta kutlanan Dünya Türk Kahvesi Günü’nde yeniden farkındalık oluşturacak.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesinin, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenleyeceği ‘Çekirdekten Fincana Türk Kahvesi Sergisi’ etkinliği ile kahve tutkunlarını buluşturacak.

Eski, atmaya kıyılamayan ve 40 yıl hatırı olan kahve fincanları, hikayeleri ile birlikte vatandaşların beğenisine sunulacak.

Aynı zamanda çeşitli etkinliklerin de yapılacağı program ile tadına doyum olmayacak bir sergiye imza atacaklarını söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, geleneksel lezzetlerin başında yer alan Türk Kahvesi'nin çeşitliliğin artmasına rağmen ilgiyi hiçbir zaman kaybetmediğini belirtti.

Dünya Türk Kahvesi Günü’nü her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlamak istediklerini belirten Başkan Dündar, "7 Aralık’ta gerçekleşecek sergide yer almak isteyen hemşerilerimiz, 28 Kasım tarihine kadar birbirinden farklı anılar taşıyan fincanlarını Fetih Müzesi’nde görevlilere teslim edebilir. Gelin, hep birlikte 40 yıl hatırımız olsun” çağrısında bulundu.