Bursa Orhangazi 'Kültür Merkezi'ne kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orhangazi ilçesine kazandırılan ve güncel rakamlarla yaklaşık 100 milyon TL’ye mal olan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.BURSA (İGFA) - Bursa’da ulaşımdan altyapıya, çevreden tarihi kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları bir bir hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri hayata geçiriyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri olan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete alındı.

İlçenin kültür sanat hayatına renk katacak olan merkez, toplam 13 bin 950 metrekare inşaat alanına sahip. Projede, 9 adet dükkan, fuaye ve sergi alanları, çok amaçlı salonlar, nikah salonu, kütüphane, sinema salonları, kafeterya ve 190 araçlık otopark da yer alıyor. Tüm ilçeye hitap edecek olan Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi’nin açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Davut Aydın, Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Recep Altepe, Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı, ilçe belediye başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ AÇMAMIZ LAZIM

Orhangazi Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle başlayan törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin en müstesna şehirlerinden biri olan Bursa’da geceyi gündüze katarak çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir olarak kırsal mahallelerden, arıtma tesislerine, spor sahalarından kültür merkezlerine kadar her alanda olduklarını kaydeden Başkan Aktaş, "Bizim gençlerimizin gerçekten icat yapması lazım. Bizim yerli otomobil yapmamız lazım. Yüksek teknoloji üretmemiz lazım. Gençlerimizin önünü açmamız lazım. İşte açacağımız bu tesis de sadece ve sadece gençlerin önünü açmak içindir. Ümit ediyorum ki inşallah Orhangazi özelinde üniversite sınav başarılarına, LGS ve bireysel başarılara da ciddi katkı verecek merkez olacak. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala da güzel tesisi Bursa’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın da ilçe tarihinin en büyük yatırımını hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Bu yatırımın öznesinde gençlik ve kültür olduğunun altını çizen Aydın, Orhangazi için çok değerli olan bu yatırımı ilçeye kazandıran Büyükşehir Belediyesi’ne, Başkan Alinur Aktaş’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. .

Konuşmaların ardından kurdele keserek Orhangazi Kültür ve Gençlik Merkezi’ni hizmete açan Başkan Aktaş ve protokol üyeleri daha sonra merkezi gezdi.